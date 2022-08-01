"Цифровой доллар" оказался под угрозой, считают международные эксперты

Иллюстративное фото: pixabay.com

Рынок криптовалюты представлен не только BTC и альткоинами, но и так называемыми стейблкоинами, которые принято считать "цифровым долларом". О том, действительно ли они являются надежными для инвесторов, рассказал Telegram-канал "Крипта на доступном".

Стейблкоины – это вид криптовалютных активов, которые обычно имеют стабильный курс к настоящим деньгам или даже товарам, включая золото.

При этом их цена почти не меняется даже в периоды резкого снижения курса биткоина и других криптовалют.

И хотя их часто называют цифровым долларом, на самом деле они не выпускаются государством и не относятся к настоящим цифровым валютам – CBDC (Central bank digital currency). Поэтому стейблкоины могут быть более подвержены рискам.

Напомним, что особенностью криптовалют является их децентрализованность и отсутствие единого контролирующего источника, в отличие от цифровых национальных валют.

Что такое стейблкоин

Стейблкоины относятся к виду защитных цифровых активов из-за своей ценовой стабильности. При этом они бывают двух видов:

обеспеченные – их стоимость может быть привязана к доллару, золоту и даже к другим криптовалютам;

алгоритмические – не имеют обеспечения какими-либо активами, но их стоимость регулируется компьютерным алгоритмом (если их курс падает, то количество монет снижается, а если растет – увеличивается. При этом количество токенов инвестора меняется, но общая их стоимость сохраняется на уровне его доли вложений).

В основном стейблкоины используют в период нестабильности крипторынка, чтобы защитить свои денежные вложения. Однако, как сообщает Telegram-канал "Крипта на доступном", в Международном валютном фонде считают, что эти активы могут оказаться не такими уж и надежными.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Риски для инвестора

Основной причиной для опасения стали алгоритмические стейблкоины – из-за их особенностей программного регулирования цены и объемов токенов возникает существенный риск.

Например, есть вероятность возникновения сбоя в системе, когда программа может начать неконтролируемо выпускать новые монеты, если курс стейблкоина отвяжется от привычного условного уровня 1 токен к 1 доллару США.

Соответственно, в этом случае вложения инвесторов также сократятся и они понесут убытки. Поэтому в МВФ отмечают необходимость введения контроля на рынке криптовалюты, который уже представлен более чем 40 тыс. разновидностей цифровых монет.

В результате, это может существенно снизить случаи с мошенничеством и хищением денег инвесторов. Однако тогда криптоактивы могут оказаться в статусе все тех же цифровых валют (CBDC) с жестким государственным контролем, отмечают в "Крипта на доступном".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1980786-tsifrovoy-dollar-okazalsya-pod-ugrozoy-schitayut-mezhdunarodnye-eksperty/