Курсы криптовалют к доллару на 29 июля 2022

Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $779.16. Сегодня актив торгуется на уровне $23,453.39799772*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00154 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 июля 2022 составляет $0.06900507*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $78.50. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,685.70441921*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0815. На данный момент актив торгуется на уровне $0.97644783*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 29 июля 2022 составляет $0.99978529*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.61. Актив торгуется на уровне $61.69911802*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $8.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.61087905*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0168. Криптовалюта сегодня стоит $0.36368373*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00493. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06819514*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях крипторынка вы можете узнать в Telegram-канале «КриптоNUR». Там мы публикуем актуальные курсы популярных криптовалют, рассказываем о ситуации на рынке и объясняем, почему криптовалюты — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1980798-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-iyulya-2022/