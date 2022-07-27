Курсы криптовалют к доллару на 27 июля 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $54.40. Сегодня актив торгуется на уровне $21,026.32194548*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 июля 2022 составляет $0.06452479*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $7.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,403.67336537*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0167. На данный момент актив торгуется на уровне $0.85994849*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 27 июля 2022 составляет $0.99994228*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.37. Актив торгуется на уровне $52.97463166*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.59. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.18038795*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0029. Криптовалюта сегодня стоит $0.33173243*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06141294*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1980367-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-iyulya-2022/