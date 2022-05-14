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Криптовалютный рынок просел на 200 млрд долларов за один день. Курсы биткоина и Ethereum резко упали в цене, а стейблкоин TerraUSD потерял привязку к доллару, передает CNBC.

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Впервые за последние 16 месяцев курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов. Это произошло на фоне массовой распродажи криптовалют, которая привела к тому, что крипторынок просел на 200 млрд долларов всего за один день. По данным Coin Metrics, в четверг цена биткоина упала до 25 401,29 долларов. Так сильно главная криптовалюта не теряла своих позиций с декабря 2020 года, когда ее курс составлял 27 тысяч долларов. Стоимость Ethereum, второй по величине криптовалюты, упала до 1704,05 долларов за монету. В последний раз токен падал до отметки ниже двух тысяч долларов в июне 2021 года.

Трейдеров также сильно обеспокоил крах стейблкоинов Terra, TerraUSD и UST, которые инвесторы считали самым стабильным активом на нестабильном рынке криптовалют. В особенности это касалось «алгоритмического» стейблкоина UST. В четверг UST торговался на уровне 41 цента, что сильно ниже предполагаемой привязки к одному доллару. Luna, еще один токен Terra, потерял 99% своей стоимости.

Инвесторы опасаются последствий, которые может иметь обвал стейблкоинов. Luna Foundation Guard (фонд создателя Terra До Квона) владеет таким количеством биткоинов, которое в пересчете на доллары будет равно нескольким миллиардам. Это вложение было сделано специально, чтобы поддержать UST во время кризиса. Опасение заключается в том, что Luna Foundation Guard может продать большую часть биткоинов, чтобы укрепить стейблкоин. Этот шаг называют рискованным, поскольку сам биткоин является слишком нестабильным активом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1969152-kriptovalyutnyy-rynok-prosel-na-200-mlrd-dollarov-za-odin-den/