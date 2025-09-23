Повышение цен на говядину: какие штрафы ожидают продавцов в Казахстане
Опубликовано:
Заместитель председателя Комитета торговли Ернур Жаутикбаев на брифинге в кабмине рассказал, как будет работать горячая линия для жалоб на рост цен на говядину, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались, какие наказания ждут продавцов в случае жалоб со стороны казахстанцев.
"За превышение 15-процентной торговой надбавки сейчас налагается от 5 до 150 МРП, в зависимости от субъекта - ИП, малый, средний и крупный вид бизнеса. Если в течение года повторяется, то от 10 до 300 МРП.
Со следующего года пороги и пределы отменяются, остается только торговая надбавка. Сегодня предельная цена на мясо нигде в регионах не установлена. Ее устанавливают акиматы. Если предел был бы уже установлен, и его бы превысили, это было бы 100 МРП", - заявил Ернур Жаутикбаев.
Напомним, в Министерстве торговли и интеграции запустили горячую линию по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства Казахстана сделали заявление касательно цен на говядину на внутреннем рынке. В ведомстве также заявили, что министерство продолжает реализацию системных мер по сдерживанию необоснованного роста цен.
Также в ведомстве сообщили, что за превышение допустимой надбавки на социальную говядину оформлено 45 постановлений, из которых 33 штрафы.
Добавим, что на ярмарках в прошедшие выходные, где мясо продавали напрямую от производителей, то есть дешевле, казахстанцы купили 195 тонн говядины за один день.
А вчера мы писали, что аналитики составили мировой рейтинг стран по стоимости говядины. В итоге Казахстан вошел в двадцатку государств с самым дешевым мясом.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2289384-povyshenie-cen-na-govyadinu-kakie-shtrafy-ozhidayut-prodavcov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах