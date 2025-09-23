Повышение цен на говядину: какие штрафы ожидают продавцов в Казахстане

Заместитель председателя Комитета торговли Ернур Жаутикбаев на брифинге в кабмине рассказал, как будет работать горячая линия для жалоб на рост цен на говядину, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, какие наказания ждут продавцов в случае жалоб со стороны казахстанцев.

"За превышение 15-процентной торговой надбавки сейчас налагается от 5 до 150 МРП, в зависимости от субъекта - ИП, малый, средний и крупный вид бизнеса. Если в течение года повторяется, то от 10 до 300 МРП.

Со следующего года пороги и пределы отменяются, остается только торговая надбавка. Сегодня предельная цена на мясо нигде в регионах не установлена. Ее устанавливают акиматы. Если предел был бы уже установлен, и его бы превысили, это было бы 100 МРП", - заявил Ернур Жаутикбаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.