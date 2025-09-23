Подорожает ли мясо курицы вслед за говядиной в Казахстане

Глава Минторговли Арман Шаккалиев сегодня на брифинге в кабмине рассказал, что будет с ценами на мясо птицы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Арман Шаккалиев признал, что на фоне роста цен на говядину казахстанцы стали чаще потреблять курятину.

"Действительно, мы наблюдаем определенную динамику роста. Что касается мяса птиц, я всегда неоднократно говорил, есть такое понятие "товар-субститут" - потребитель при увеличении стоимости одного вида переключается на потребление другого", - добавил он.

Однако в его ведомстве не ожидают роста цен на мясо курицы.

"Мы не ожидаем, что будет повышенная волатильность по мясу птицы. В целом, надо отметить, что рост мяса птицы у нас с августа составил 1%, поэтому мы не ожидаем, что будет такое сильное подорожание", - резюмировал он.

