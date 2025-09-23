Подорожает ли мясо курицы вслед за говядиной в Казахстане
Глава Минторговли Арман Шаккалиев сегодня на брифинге в кабмине рассказал, что будет с ценами на мясо птицы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Арман Шаккалиев признал, что на фоне роста цен на говядину казахстанцы стали чаще потреблять курятину.
"Действительно, мы наблюдаем определенную динамику роста. Что касается мяса птиц, я всегда неоднократно говорил, есть такое понятие "товар-субститут" - потребитель при увеличении стоимости одного вида переключается на потребление другого", - добавил он.
Однако в его ведомстве не ожидают роста цен на мясо курицы.
"Мы не ожидаем, что будет повышенная волатильность по мясу птицы. В целом, надо отметить, что рост мяса птицы у нас с августа составил 1%, поэтому мы не ожидаем, что будет такое сильное подорожание", - резюмировал он.
Добавим, в Министерстве торговли и интеграции запустили горячую линию по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства Казахстана сделали заявление касательно цен на говядину на внутреннем рынке. В ведомстве также заявили, что министерство продолжает реализацию системных мер по сдерживанию необоснованного роста цен.
Также в ведомстве сообщили, что за превышение допустимой надбавки на социальную говядину оформлено 45 постановлений, из которых 33 штрафы.
Добавим, что на ярмарках в прошедшие выходные, где мясо продавали напрямую от производителей, то есть дешевле, казахстанцы купили 195 тонн говядины за один день.
А вчера мы писали, что аналитики составили мировой рейтинг стран по стоимости говядины. В итоге Казахстан вошел в двадцатку государств с самым дешевым мясом.
