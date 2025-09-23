Подорожает ли мясо курицы вслед за говядиной в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Айгерим Аскарова
      Айгерим Аскарова
      Журналист
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Бывший сотрудник

      Подорожает ли мясо курицы вслед за говядиной в Казахстане

      Опубликовано:

      Сырая курица
      Размороженная курица. Иллюстративное фото: Pixabay

      Глава Минторговли Арман Шаккалиев сегодня на брифинге в кабмине рассказал, что будет с ценами на мясо птицы в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

      Арман Шаккалиев признал, что на фоне роста цен на говядину казахстанцы стали чаще потреблять курятину.

      "Действительно, мы наблюдаем определенную динамику роста. Что касается мяса птиц, я всегда неоднократно говорил, есть такое понятие "товар-субститут" - потребитель при увеличении стоимости одного вида переключается на потребление другого", - добавил он.

      Однако в его ведомстве не ожидают роста цен на мясо курицы.

      "Мы не ожидаем, что будет повышенная волатильность по мясу птицы. В целом, надо отметить, что рост мяса птицы у нас с августа составил 1%, поэтому мы не ожидаем, что будет такое сильное подорожание", - резюмировал он.

      Добавим, в Министерстве торговли и интеграции запустили горячую линию по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины.

      Ранее в Министерстве сельского хозяйства Казахстана сделали заявление касательно цен на говядину на внутреннем рынке. В ведомстве также заявили, что министерство продолжает реализацию системных мер по сдерживанию необоснованного роста цен.

      Также в ведомстве сообщили, что за превышение допустимой надбавки на социальную говядину оформлено 45 постановлений, из которых 33 штрафы.

      Добавим, что на ярмарках в прошедшие выходные, где мясо продавали напрямую от производителей, то есть дешевле, казахстанцы купили 195 тонн говядины за один день.

      А вчера мы писали, что аналитики составили мировой рейтинг стран по стоимости говядины. В итоге Казахстан вошел в двадцатку государств с самым дешевым мясом.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.