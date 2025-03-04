На каких условиях выдаются автокредиты в Казахстане

Автокредит можно оформить в десяти казахстанских банках. Процентные ставки в них варьируются от 0,1% до 35%. О том, на каких условиях можно купить машину в кредит, читайте в материале NUR.KZ.

С каждым годом в Казахстане продается все больше дорогих автомобилей. Например, по итогам 2024 года средний ценник проданных легковых авто отечественной сборки вырос на 22,9% за год, а у импортных машин рост составил 9,5%.

Однако не все граждане имеют возможность купить приемлемый автомобиль на собственные средства, поэтому им приходится оформлять автокредит в банке. Такую возможность, как отмечает портал Ranking.kz, предоставляют 10 банков второго уровня (БВУ) в Казахстане, 7 из которых входит в топовую десятку БВУ.

Минимальная годовая эффективная ставка (ГЭСВ) в среднем по стране составляет 14,8%, а максимальная – 29,1%. Однако при этом некоторые банки выдают как более дешевые, так и более дорогие кредиты – ставки варьируются от 0,1% до 35%. Примечательно, что 35% – это "потолок", который нельзя превышать.

Если распределить некоторые банки по максимальной ГЭСВ, то выстроится следующая картина:

Forte Bank – 25,3% ;

; "Банк ЦентрКредит" – 25,56% (для новых) и 32,24% (для поддержанных);

(для новых) и (для поддержанных); Freedom Bank – 25,6% ;

; Halyk Bank – 28,3% (для новых) и 30,1% (для поддержанных);

(для новых) и (для поддержанных); Bereke Bank – 35% ;

; "Евразийский Банк" – 35%.

Однако важно отметить, что это именно максимальные ставки – многие банки предлагают своим клиентам особые льготные условия, и тогда процентные ставки могут снизиться в разы или даже опуститься до нуля, "превратив" кредит в рассрочку.

Что касается других условий, то самую большую сумму в кредит готов выдать Freedom Bank – 50 млн тенге. Следом идут Bereke Bank, "Евразийский банк" и "Банк ЦентрКредит" с максимальной суммой займа в 45 млн тенге. Forte Bank готов дать 35 млн, Halyk Bank – 30 млн, а Kaspi – 18 млн тенге.

При этом большинство банков могут выдать автокредит на 84 месяца, то есть на 7 лет, хотя некоторые ограничиваются и 60 месяцами, а также дают возможность своим заемщикам расплатиться с займом в течение 6–12 месяцев.

Условия автокредитования. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что в целом в Казахстане наблюдается заметный спрос на покупку новых автомобилей. Например, только в январе текущего года граждане приобрели 11 252 "нулевых" авто.

Впрочем, казахстанский автопарк все равно пока считается устаревшим, ведь большая половина машин, которая разъезжает по дорогам страны, является старше 10 лет.