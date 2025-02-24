Какие автомобили чаще всего покупают казахстанцы

В январе жители Казахстана купили 11 242 новых автомобиля. В топ-20 популярных марок попали 11 китайских брендов. Подробности о спросе на новые машины в стране читайте в материале NUR.KZ.

По состоянию на 1 января в стране насчитывалось порядка 321,8 тыс. легковых автомобилей, чей возраст не превышал 3 года. Однако теперь новых авто может стать заметно больше – согласно данным Казахстанского автомобильного союза (ҚАO), жители страны в январе приобрели в автосалонах 11 252 новые "легковушки".

Важно учесть, что январские продажи традиционно самые низкие в году, однако текущий показатель оказался на 0,1% выше прошлогоднего.

Что покупали казахстанцы

В ТОП-5 самых популярных у покупателей марок автомобилей в январе вошли Hyundai (3 203 продажи), Chevrolet (1 191), Kia (980), Chery (709), Geely (660).

Продажи новых автомобилей в Казахстане. Инфографика: Казахстанский автомобильный союз

При этом в ТОП-20 популярных марок авто вошли сразу 11 китайских брендов, причем два из них, Kaiyi (85) и MG (55), в прошлом году не были представлены на казахстанском рынке. Также в список лидеров попали:

два российских бренда: GAZ ( 250 ) и Lada ( 204 );

) и Lada ( ); три японских: Toyota ( 590 ), Lexus ( 140 ) и Subaru ( 87 );

), Lexus ( ) и Subaru ( ); чешская Skoda (66).

Отметим, что марка MG (Morris Garages) имеет британские корни, но с 2007 года входит в крупную китайскую корпорацию SAIC.

Продажи новых автомобилей в Казахстане

(январь 2025 года) Модель Продажи Рост за год Hyundai 3203 2,80% Chevrolet 1191 48,30% Kia 980 -20,40% Chery 709 -34,40% Geely 660 104,30% Toyota 590 9,50% Jac 589 -21,80% Jetour 581 -3,20% Haval 580 9,60% Changan 372 -16,40% GAZ 250 4,20% Lada 204 34,20% Lexus 140 -28,60% Tank 118 -9,90% Exeed 90 13,90% Subaru 87 -32,60% Kaiyi 85 0,00% Skoda 66 0,00% MG 55 0,00% Omoda 53 -44,80% Другие 649 -18,60% Всего: 11252 0,10% По данным Казахстанского автомобильного союза

Напомним, ранее стало известно, что средняя стоимость реализованных иностранных автомобилей в Казахстане за год выросла на 9,5%, тогда как у машин отечественной сборки прирост составил 22,9%.

Также ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане с 1 декабря 2024 года действуют новые правила ввоза автомобилей в страну, что в итоге может привести к повышению цен на рынке.