Какие автомобили чаще всего покупают казахстанцы

В январе жители Казахстана купили 11 242 новых автомобиля. В топ-20 популярных марок попали 11 китайских брендов. Подробности о спросе на новые машины в стране читайте в материале NUR.KZ.
По состоянию на 1 января в стране насчитывалось порядка 321,8 тыс. легковых автомобилей, чей возраст не превышал 3 года. Однако теперь новых авто может стать заметно больше – согласно данным Казахстанского автомобильного союза (ҚАO), жители страны в январе приобрели в автосалонах 11 252 новые "легковушки".
Важно учесть, что январские продажи традиционно самые низкие в году, однако текущий показатель оказался на 0,1% выше прошлогоднего.
Что покупали казахстанцы
В ТОП-5 самых популярных у покупателей марок автомобилей в январе вошли Hyundai (3 203 продажи), Chevrolet (1 191), Kia (980), Chery (709), Geely (660).
При этом в ТОП-20 популярных марок авто вошли сразу 11 китайских брендов, причем два из них, Kaiyi (85) и MG (55), в прошлом году не были представлены на казахстанском рынке. Также в список лидеров попали:
- два российских бренда: GAZ (250) и Lada (204);
- три японских: Toyota (590), Lexus (140) и Subaru (87);
- чешская Skoda (66).
Отметим, что марка MG (Morris Garages) имеет британские корни, но с 2007 года входит в крупную китайскую корпорацию SAIC.
|Продажи новых автомобилей в Казахстане
(январь 2025 года)
|Модель
|Продажи
|Рост за год
|Hyundai
|3203
|2,80%
|Chevrolet
|1191
|48,30%
|Kia
|980
|-20,40%
|Chery
|709
|-34,40%
|Geely
|660
|104,30%
|Toyota
|590
|9,50%
|Jac
|589
|-21,80%
|Jetour
|581
|-3,20%
|Haval
|580
|9,60%
|Changan
|372
|-16,40%
|GAZ
|250
|4,20%
|Lada
|204
|34,20%
|Lexus
|140
|-28,60%
|Tank
|118
|-9,90%
|Exeed
|90
|13,90%
|Subaru
|87
|-32,60%
|Kaiyi
|85
|0,00%
|Skoda
|66
|0,00%
|MG
|55
|0,00%
|Omoda
|53
|-44,80%
|Другие
|649
|-18,60%
|Всего:
|11252
|0,10%
|По данным Казахстанского автомобильного союза
Напомним, ранее стало известно, что средняя стоимость реализованных иностранных автомобилей в Казахстане за год выросла на 9,5%, тогда как у машин отечественной сборки прирост составил 22,9%.
Также ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане с 1 декабря 2024 года действуют новые правила ввоза автомобилей в страну, что в итоге может привести к повышению цен на рынке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2223146-kakie-avtomobili-chashche-vsego-pokupayut-kazahstancy/