Как изменились цены на "новогодние" продукты питания в Казахстане

Определенный набор "новогодних" продуктов питания за год подорожал на 9% с учетом акционных товаров и на 16,3%, если не брать в учет скидки. Что вошло в список товаров, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Набор из 18 "новогодних" продуктов питания в Казахстане за год подорожал в среднем на 9% с учетом акций и на 16,3% без учета скидок.

Наибольший рост цен отмечен на мандарины (44,5%), конфеты "Вечер" и "Маска" (26,9% и 23,9% соответственно), а также на подсолнечное масло (до 22,8%).

Некоторые акционные товары, такие как марокканские мандарины и конфеты "Золотая лилия", стали дешевле по сравнению с прошлым годом, но их цена без скидки все равно выросла.

Продукты питания в Казахстане за год подорожали на 5,4% – это значительно меньше общей инфляции в стране. При данном расчете учитывают стоимость 160 продовольственных товаров.

Но цены на каждый из них меняются по-разному. Например, по сравнению с прошлым годом сильно подорожал картофель (на 28,2%), а также огурцы (на 25,9%), помидоры (на 25,5%), репчатый лук (на 15,5%), минеральная и питьевая вода (на 13,9%), кондитерские изделия (на 12,5%), прохладительные напитки (на 11,3%), фруктовые и овощные соки (на 10,2%).

Стоимость товаров также может различаться в зависимости от производителя, расположения продавца, торговой точки и так далее.

Поэтому, как изменились цены на продукты питания, которые некоторые казахстанцы часто покупают на Новый год, мы рассмотрим, сравнив стоимость аналогичных товаров в онлайн-супермаркете Magnum GO для жителей Алматы.

Для основы мы возьмем продукты питания, цены на которые были зафиксированы 25 декабря 2023 года в нашем прошлогоднем рейтинге. И сравним их со стоимостью тех же самых товаров, которая представлена сегодня – 25 декабря.

Стоимость "новогодних" продуктов без акций

В прошлом году мы выбирали продукты питания случайным образом из тех, на которые не действовали акции. Поэтому для начала рассмотрим стоимость товаров, которые в этом году также не являются акционными.

Например, символ Нового года – мандарины, в нашем случае китайские с листьями, стоят 1 279 тенге за килограмм, что на целых 42,3% больше, чем было год назад.

Конфеты "Вечер" и "Маска" от кондитерской фабрики "Рахат" подорожали на 26,9% и 23,9%, до 2 447 и 3 711 тенге за килограмм соответственно. А Шоколад Kinder 50-граммовой упаковке – на 10,8%, до 493 тенге.

Дороже будет стоить и приготовление горячих блюд, например, из замороженных филе цыпленка и целого цыпленка "Алель". Филе теперь стоит 2 208 тенге за килограмм, что всего на 0,4% дороже, чем в прошлом году, а тушка – 1 623 тенге, что на целых 17,5% дороже.

Сильно подорожало и подсолнечное масло. В частности, один литр бренда "Маслозавод №1" – на 22,8%, до 841 тенге, а "Олейна" – на 14%, до 797 тенге.

Такие незаменимые для "новогодних" салатов ингредиенты, как зеленый горошек и кукуруза, в нашем случае торговой марки Bonduelle в жестяных банках объемом 425 и 212 миллилитров соответственно, в этом году стоят 1 025 и 609 тенге, что на 20,7% и 13% больше, чем в прошлом.

Отметим, что цены на майонез мы также фиксировали 25 декабря 2023 года, а в 2024 году аналогичные товары уже разобрали. Но, напомним, что в среднем по стране майонез за год подорожал относительно несильно, но жителям некоторых регионов он "ударит по карману".

Стоимость черного листового чая Beta Tea в упаковке массой 500 граммов между тем стоит 3 849 тенге (плюс 5%), 20 пакетиков чая Tess Pina Colada – 849 тенге (плюс 4,9%), а двухлитровой бутылки Coca-Cola – 786 тенге (13,1%).

Цены на продукты питания 25 декабря в Алматы (тенге) Товары 2024 год 2023 год рост

за год Мандарин с листьями, Китай, 1 кг 1 279 899 +42,3% Конфеты "Вечер" от "Рахат", 1 кг 2 447 1 929 +26,9% Конфеты "Маска" от "Рахат", 1 кг 3 711 2 995 +23,9% Шоколад Kinder, 50 гр 493 445 +10,8% Цыпленок "Алель", замороженный, 1 кг 1 623 1 381 +17,5% Филе цыпленка "Алель", замороженное, 1 кг 2 208 2 199 +0,4% Подсолнечное масло "Маслозавод №1", 1 л 841 685 +22,8% Подсолнечное масло "Олейна", 1л 797 699 +14,0% Зеленый горошек Bonduelle, 425 мл 1 025 849 +20,7% Кукуруза Bonduelle, 212 мл 609 539 +13,0% Черный листовой чай Beta Tea, 500 гр 3 849 3 665 +5,0% Чай Tess Pina Colada, 20 пакетиков 849 809 +4,9% Coca-Cola, 2 л 786 695 +13,1% Цены взяты в мобильном приложении MagnumGO

Стоимость акционных "новогодних" продуктов

Акционные товары с учетом действующих скидок дешевле, чем в прошлом году. Но не все.

Например, ананас из Коста-Рики по акции сейчас стоит 979 тенге за килограмм, а указанная цена без акции равна 1 125 тенге. В обоих случаях это дороже, чем было в прошлом году – на 22,8% и 41,2% соответственно.

А вот марокканские мандарины на 7,7% дешевле – 1 199 тенге. Но без скидки их цена составляет 1 499 тенге – плюс 15,4%.

Такая же ситуация с конфетами "Золотая лилия" от Konti – по акции они сейчас стоят 3 085 тенге за килограмм, что на 11,8% дешевле, чем в прошлом году. А их стоимость без скидки составляет 3 853 тенге (плюс 10,1%).

И соки "Сады Придонья" с вкусами томатов с солью и зеленого яблока за год подешевели на 30,4% с учетом акционной цены, которая составляет 535 тенге. А без скидки они на 4,2% дороже, чем в прошлом году (801 тенге).

Цены на продукты питания 25 декабря в Алматы (тенге) Товары 2024 год 2023 год рост

за год цена без акции в 2024 году рост за год без учета акции Ананас, Коста-Рика, 1 кг 979 797 +22,8% 1 125 +41,2% Мандарины, Марокко, 1 кг 1 199 1 299 -7,7% 1 499 +15,4% Конфеты "Золотая лилия" от Konti, 1 кг 3 085 3 499 -11,8% 3 853 +10,1% Сок "Сады Придонья" со вкусом томатов с солью, 1 л 535 769 -30,4% 801 +4,2% Сок "Сады Придонья" со вкусом зеленого яблока, 1 л 535 769 -30,4% 801 +4,2% Цены взяты в мобильном приложении MagnumGO

Таким образом, с учетом акций взятые нами 18 "новогодних" продуктов питания за год в среднем подорожали на 9%, а без учета скидок – на 16,3%.

Отметим, что набор товаров, которые казахстанцы покупают перед Новым годом, может отличаться в зависимости от их предпочтений. Поэтому в других семьях стоимость предновогодних закупок может измениться иначе.

Напомним, что ранее мы посчитали какой из популярных в Новый год салатов казахстанцам обойдется дороже всего. А также выяснили, в каком из регионов Казахстана продукты питания подорожали сильнее, чем в остальных.