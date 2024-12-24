Какой салат станет самым дорогим на Новый год в Казахстане

Новогодний стол традиционно украшают различные виды вкусных салатов. При этом некоторые из них могут обойтись дороже остальных. Подробнее об их стоимости читайте в материале NUR.KZ.
Выбор блюд для новогоднего стола зависит от предпочтений каждой отдельно взятой семьи. Но есть и определенные традиционные решения: например, это салаты "Оливье", "Селедка под шубой" и "Французский салат".
Сравним стоимость их приготовления на шесть человек. Для этого возьмем актуальные средние цены на продукты питания, входящие в состав этих салатов, согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау".
Суммы указываются в среднем по Казахстану с учетом объема продукции, потраченной на приготовление порций для шести человек. Однако следует помнить, что некоторые продукты приобретаются в установленных объемах (например, десяток яиц), поэтому реальные расходы могут увеличиться.
В то же время мы не учитывали те ингредиенты, которые обычно всегда имеются на кухне, например, уксус, соль, сахар, перец и так далее.
Оливье
Данный салат является почти что символом новогодних праздников. Поэтому его готовят практически все казахстанцы.
Согласно рецепту "Оливье" и данным статистики, на его приготовление для шести человек понадобятся следующие ингредиенты.
|Салат "Оливье"
|Ингредиенты
|Количество
|Стоимость, тг
|Куриное яйцо
|2,25 шт
|123
|Огурец
|95 гр
|77
|Морковь
|107 гр
|16
|Майонез
|90 гр
|168
|Репчатый лук
|125 гр
|16
|Куриная грудка
|240 гр
|358
|Картофель
|430 гр
|76
|Маринованные огурцы
|250 гр
|-
|Консервированный горошек
|300 гр
|320
Если сложить их стоимость, то расходы на приготовление "самого новогоднего салата" на шесть порций составят около 1 153 тенге. В эту сумму не включена цена маринованных огурцов, так как статистической информации по их стоимости в среднем по Казахстану найти не удалось.
Селедка под шубой
Этот салат также встречается практически на всех новогодних застольях.
Рецепт "Селедки под шубой" включает в себя множество ингредиентов. Если собрать те из них, которые обычно требуется закупить перед приготовлением, то нужно будет составить следующий список покупок.
|Салат "Селедка под шубой"
|Ингредиенты
|Количество
|Стоимость, тг
|Куриное яйцо
|3 шт
|164
|Яблоко
|125 гр
|82
|Свекла
|150 гр
|39
|Майонез
|150 гр
|279
|Репчатый лук
|56,25 гр
|7
|Соленая сельд
|450 гр
|812
|Картофель
|150 гр
|27
Стоимость такого набора составит 1 409 тенге в среднем по Казахстану с учетом количества потраченных на приготовление ингредиентов.
Французский салат
Данный салат встречается не так часто, но он прост в приготовлении и может украсить новогодний стол казахстанцев.
Рецепт приготовления "Французского салата" требует наличия простых составляющих.
|Французский салат
|Ингредиенты
|Количество
|Стоимость, тг
|Куриное яйцо
|4 шт
|218
|Чеснок
|1,5 зуб.
|-
|Морковь
|225 гр
|34
|Майонез
|112,5 гр
|210
|Плавленный сыр
|225 гр
|-
|Сыр твердый
|525 гр
|2679
|Яблоко
|150 гр
|98
К сожалению, в данных статистики не удалось найти стоимость плавленого сыра и чеснока. Но и без учета этого ингредиента сумма покупки продуктов может составить около 3 239 тенге для изготовления порций на шесть человек.
Таким образом, наиболее доступным по стоимости оказался самый распространенный новогодний салат "Оливье" – понадобится 1 153 тенге на приготовление шести порций.
А наиболее дорогим, но в то же время простым в изготовлении вариантом, оказался "Французский салат" – 3 239 тенге. Это связано с необходимостью покупки более дорогих ингредиентов: например, твердого сыра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2203493-kakoy-salat-stanet-samym-dorogim-na-novyy-god-v-kazahstane/