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Какой салат станет самым дорогим на Новый год в Казахстане

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На столе новогодняя сервировка. На тарелках салаты, мясная нарезка, бутерброды
Новогодний стол с закусками. Иллюстративное фото: Freepik.com

Новогодний стол традиционно украшают различные виды вкусных салатов. При этом некоторые из них могут обойтись дороже остальных. Подробнее об их стоимости читайте в материале NUR.KZ.

Выбор блюд для новогоднего стола зависит от предпочтений каждой отдельно взятой семьи. Но есть и определенные традиционные решения: например, это салаты "Оливье", "Селедка под шубой" и "Французский салат".

Сравним стоимость их приготовления на шесть человек. Для этого возьмем актуальные средние цены на продукты питания, входящие в состав этих салатов, согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау".

Суммы указываются в среднем по Казахстану с учетом объема продукции, потраченной на приготовление порций для шести человек. Однако следует помнить, что некоторые продукты приобретаются в установленных объемах (например, десяток яиц), поэтому реальные расходы могут увеличиться.

В то же время мы не учитывали те ингредиенты, которые обычно всегда имеются на кухне, например, уксус, соль, сахар, перец и так далее.

Оливье

Данный салат является почти что символом новогодних праздников. Поэтому его готовят практически все казахстанцы.

Согласно рецепту "Оливье" и данным статистики, на его приготовление для шести человек понадобятся следующие ингредиенты.

Салат "Оливье"
Ингредиенты Количество Стоимость, тг
Куриное яйцо 2,25 шт 123
Огурец 95 гр 77
Морковь 107 гр 16
Майонез 90 гр 168
Репчатый лук 125 гр 16
Куриная грудка 240 гр 358
Картофель 430 гр 76
Маринованные огурцы 250 гр -
Консервированный горошек 300 гр 320

Если сложить их стоимость, то расходы на приготовление "самого новогоднего салата" на шесть порций составят около 1 153 тенге. В эту сумму не включена цена маринованных огурцов, так как статистической информации по их стоимости в среднем по Казахстану найти не удалось.

Селедка под шубой

Этот салат также встречается практически на всех новогодних застольях.

Рецепт "Селедки под шубой" включает в себя множество ингредиентов. Если собрать те из них, которые обычно требуется закупить перед приготовлением, то нужно будет составить следующий список покупок.

Салат "Селедка под шубой"
Ингредиенты Количество Стоимость, тг
Куриное яйцо 3 шт 164
Яблоко 125 гр 82
Свекла 150 гр 39
Майонез 150 гр 279
Репчатый лук 56,25 гр 7
Соленая сельд 450 гр 812
Картофель 150 гр 27

Стоимость такого набора составит 1 409 тенге в среднем по Казахстану с учетом количества потраченных на приготовление ингредиентов.

Французский салат

Данный салат встречается не так часто, но он прост в приготовлении и может украсить новогодний стол казахстанцев.

Рецепт приготовления "Французского салата" требует наличия простых составляющих.

Французский салат
Ингредиенты Количество Стоимость, тг
Куриное яйцо 4 шт 218
Чеснок 1,5 зуб. -
Морковь 225 гр 34
Майонез 112,5 гр 210
Плавленный сыр 225 гр -
Сыр твердый 525 гр 2679
Яблоко 150 гр 98

К сожалению, в данных статистики не удалось найти стоимость плавленого сыра и чеснока. Но и без учета этого ингредиента сумма покупки продуктов может составить около 3 239 тенге для изготовления порций на шесть человек.

Таким образом, наиболее доступным по стоимости оказался самый распространенный новогодний салат "Оливье" – понадобится 1 153 тенге на приготовление шести порций.

А наиболее дорогим, но в то же время простым в изготовлении вариантом, оказался "Французский салат" – 3 239 тенге. Это связано с необходимостью покупки более дорогих ингредиентов: например, твердого сыра.

Ранее мы рассказывали, какой оказалась средняя зарплата в Казахстане в 2024 году по стране и регионам.

Также стало известно, в каких городах Казахстана хлеб стоит дороже всего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2203493-kakoy-salat-stanet-samym-dorogim-na-novyy-god-v-kazahstane/

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