Какой салат станет самым дорогим на Новый год в Казахстане

Новогодний стол традиционно украшают различные виды вкусных салатов. При этом некоторые из них могут обойтись дороже остальных. Подробнее об их стоимости читайте в материале NUR.KZ.

Выбор блюд для новогоднего стола зависит от предпочтений каждой отдельно взятой семьи. Но есть и определенные традиционные решения: например, это салаты "Оливье", "Селедка под шубой" и "Французский салат".

Сравним стоимость их приготовления на шесть человек. Для этого возьмем актуальные средние цены на продукты питания, входящие в состав этих салатов, согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау".

Суммы указываются в среднем по Казахстану с учетом объема продукции, потраченной на приготовление порций для шести человек. Однако следует помнить, что некоторые продукты приобретаются в установленных объемах (например, десяток яиц), поэтому реальные расходы могут увеличиться.

В то же время мы не учитывали те ингредиенты, которые обычно всегда имеются на кухне, например, уксус, соль, сахар, перец и так далее.

Оливье

Данный салат является почти что символом новогодних праздников. Поэтому его готовят практически все казахстанцы.

Согласно рецепту "Оливье" и данным статистики, на его приготовление для шести человек понадобятся следующие ингредиенты.

Салат "Оливье" Ингредиенты Количество Стоимость, тг Куриное яйцо 2,25 шт 123 Огурец 95 гр 77 Морковь 107 гр 16 Майонез 90 гр 168 Репчатый лук 125 гр 16 Куриная грудка 240 гр 358 Картофель 430 гр 76 Маринованные огурцы 250 гр - Консервированный горошек 300 гр 320

Если сложить их стоимость, то расходы на приготовление "самого новогоднего салата" на шесть порций составят около 1 153 тенге. В эту сумму не включена цена маринованных огурцов, так как статистической информации по их стоимости в среднем по Казахстану найти не удалось.

Селедка под шубой

Этот салат также встречается практически на всех новогодних застольях.

Рецепт "Селедки под шубой" включает в себя множество ингредиентов. Если собрать те из них, которые обычно требуется закупить перед приготовлением, то нужно будет составить следующий список покупок.

Салат "Селедка под шубой" Ингредиенты Количество Стоимость, тг Куриное яйцо 3 шт 164 Яблоко 125 гр 82 Свекла 150 гр 39 Майонез 150 гр 279 Репчатый лук 56,25 гр 7 Соленая сельд 450 гр 812 Картофель 150 гр 27

Стоимость такого набора составит 1 409 тенге в среднем по Казахстану с учетом количества потраченных на приготовление ингредиентов.

Французский салат

Данный салат встречается не так часто, но он прост в приготовлении и может украсить новогодний стол казахстанцев.

Рецепт приготовления "Французского салата" требует наличия простых составляющих.

Французский салат Ингредиенты Количество Стоимость, тг Куриное яйцо 4 шт 218 Чеснок 1,5 зуб. - Морковь 225 гр 34 Майонез 112,5 гр 210 Плавленный сыр 225 гр - Сыр твердый 525 гр 2679 Яблоко 150 гр 98

К сожалению, в данных статистики не удалось найти стоимость плавленого сыра и чеснока. Но и без учета этого ингредиента сумма покупки продуктов может составить около 3 239 тенге для изготовления порций на шесть человек.

Таким образом, наиболее доступным по стоимости оказался самый распространенный новогодний салат "Оливье" – понадобится 1 153 тенге на приготовление шести порций.

А наиболее дорогим, но в то же время простым в изготовлении вариантом, оказался "Французский салат" – 3 239 тенге. Это связано с необходимостью покупки более дорогих ингредиентов: например, твердого сыра.

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