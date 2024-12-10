Оливье "ударит по карману": цены на майонез выросли в Казахстане

Цены на майонез выросли в 14 регионах Казахстана. Самое сильное подорожание зафиксировано в области Жетісу – 14,9% за год. Сколько в среднем стоит популярный соус, читайте в материале NUR.KZ.

Майонез – основной ингредиент многих новогодних блюд, в том числе и всеми известного салата оливье. Между тем казахстанцам стоит быть готовыми к тому, что в этом году цены на популярный соус окажутся выше, чем в прошлом.

Как отмечает портал EnergyProm, по итогам ноября текущего года майонез подорожал на 0,1% за месяц и на 3,8% за год.

Больше всего не повезло жителям области Жетісу и Западно-Казахстанской области – здесь за год цены выросли на 14,9% и 14,2% соответственно. Заметный рост также зафиксирован в Алматы – на 10%. Наименьший – в Астане (на 0,7%).

В целом цены выросли сразу в 14 регионах Казахстана, а в пяти, наоборот, они снизились. Самое заметное удешевление майонеза фиксировалось в Северо-Казахстанской области (на 5,6%), следом идут Акмолинская и Костанайская области (на 2% и на 0,8% соответственно). В Шымкенте и Павлодарской области майонез подешевел на 0,3% за год.

Изменение цен. Инфографика: energyprom.kz

С учетом изменения цен по итогам ноября средняя стоимость майонеза составила 1 861 тенге за килограмм. Дороже всего соус обходится жителям Талдыкоргана, Алматы и Астаны – 2 239 тенге, 2 181 тенге и 2 154 тенге соответственно. Самый дешевый майонез продается в Кокшетау – всего 1 358 тенге.

Средние цены. Инфографика: energyprom.kz

Интересно, что не только майонез к Новому году стал дороже. Ранее мы сообщали о том, что в Казахстане поднялись цены на некоторые овощи, включая картофель и лук, а также на куриные яйца. Эти продукты – также важные составляющие традиционного новогоднего салата оливье.