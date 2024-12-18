Где в Казахстане сильнее всего подорожали продукты питания

В ноябре продовольственная инфляция в Казахстане достигла 5,4%. Но в ряде регионов она выше. Например, в области Жетісу – 7,9%. О том, где еще сильно подорожали продукты питания, читайте на NUR.KZ.

К декабрю 2024 года общая инфляция в Казахстане замедлилась на 0,1 процентного пункта – до 8,4%. Сильнее всего за год подорожали платные услуги – на 13,3%, следом идут непродовольственные товары, которые выросли в цене на 8% за год.

Продовольственные товары в годовом разрезе подорожали относительно несильно – всего на 5,4% за год.

Впрочем, важно понимать, что это общий показатель по стране. В действительности есть регионы, где цены на продукты питания выросли гораздо сильнее.

Где сильнее всего выросли цены на продукты питания

Согласно данным Национального банка РК, рекордсменами по росту цен на продовольственные товары в ноябре стали область Жетісу и город Алматы – плюс 7,9% и 7,4% за год соответственно.

Рост цен на продукты питания, который превысил средний показатель по стране, также был зафиксирован в Мангистауской (6,4%), Восточно-Казахстанской (6,4%), Акмолинской (6,3%), Северо-Казахстанской (6,2%), Западно-Казахстанской (6%), Атырауской (6%) и Актюбинской областях (5,6%), а также в области Абай (5,9%).

Как подорожали непродовольственные товары

Впрочем, такая ситуация наблюдается не только с продуктами питания, но также с непродовольственными товарами. Так, например, самый сильный рост цен на них был зафиксирован в Туркестанской и Мангистауской областях – на 13,3% и 13% соответственно.

Рост цен на товары и услуги в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Также более сильный рост, чем в среднем по стране, отмечен в Северо-Казахстанской (9,7%), Западно-Казахстанской (8,9%), Восточно-Казахстанской (8,6%) областях, в Шымкенте (8,5%), области Абай (8,4%), в Астане (8,3%), а также в Акмолинской и Атырауской областях (по 8,1%).

На сколько выросла стоимость платных услуг

Что касается сферы платных услуг, то здесь рекордсменами стала Астана – 16,2% за год. С заметным отставанием от столицы расположилась область Абай – 15,3%, а замыкает тройку антилидеров Атырауская область – 15% за год.

Также рост цен выше общереспубликанского был зафиксирован в Павлодарской (14,7%), Западно-Казахстанской (14,5%), Кызылординской (14,4%), Акмолинской (14,2%), Карагандинской (14,0%), Северо-Казахстанской (13,5%), Актюбинской (13,4%) областях, а также в области Жетісу (13,4%).

В целом стоит отметить, что за прошедший месяц темпы роста цен составили 0,9%. Это выше исторического среднего показателя, зафиксированного в ноябре с 2017 по 2021 годы, равного 0,8%.

Самая высокая месячная инфляция в ноябре 2024 года зафиксирована в Карагандинской области (1,5%), а самая низкая – в Алматы (0,4%).

Месячный рост цен в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, высокий показатель инфляции в сфере услуг связан в первую очередь с действием в Казахстане программы "Тарифы в обмен на инвестиции". В рамках нее поставщикам коммунальных услуг разрешено повышать цены, но взамен они обязаны улучшить свою инфраструктуру. Такие условия должны защитить потребителей от необоснованного повышения тарифов.