Замедлится ли рост цен в 2024 году в Казахстане

Эксперты считают, что инфляция в Казахстане в следующем году будет снижаться медленнее, чем ожидалось ранее. На сколько она может измениться в январе и феврале 2024 года, читайте в материале NUR.KZ.

Инфляция в 2023 году очень сильно замедлилась. Причем это касается не только Казахстана, но и в целом мира. Некоторые мировые эксперты считают, что в следующем году эта тенденция может продолжиться, и впервые за последние три года темпы роста цен на товары и услуги в большей части мира вернутся до нормальных значений.

В Казахстане ситуация похожая, однако текущая инфляция замедляется медленнее, чем раньше. Более того, в некоторых категориях, например, в сфере платных услуг, она наоборот по итогам ноября ускорилась – с 11% до 12% годовых.

На этом фоне специалисты Центра исследований прикладной экономики пересмотрели свой прогноз по инфляции на декабрь. Если ранее они считали, что темпы годового роста цен снизятся до 9,53%, то теперь этот показатель составляет 9,99% (0,84% в месяц), что всего на 0,4 процентных пункта меньше фактической инфляции, которая была в ноябре.

Также в сторону повышения была пересмотрена инфляция в январе 2024 года. Ранее эксперты считали, что она снизится до 9%, а теперь из-за высоких темпов роста цен в ноябре и значительной переоценки за декабрь они прогнозируют инфляцию на уровне 9,61% за год и 0,75% за месяц.

Что касается февраля, то ожидается дальнейшее снижение инфляции, но гораздо меньшими темпами. Месячный прирост цен прогнозируется на уровне 0,81%, а годовой – 9,13%.

Прогноз инфляции в Казахстане. Инфографика: Applied Economics Research Centre

Точному прогнозированию инфляции в Казахстане мешают неоднозначные внешние и внутренние факторы. Так, например, укрепление тенге помогло замедлить рост цен в стране.

В то же время государственный бюджет республики испытывает серьезный дефицит – большие государственные расходы систематически превышают доходы, что в свою очередь увеличивает совокупный спрос в стране и ускоряет инфляцию.

Что касается внешних факторов, то здесь играет роль соседняя Россия, в которой заметно ускорилась инфляция. Так как Казахстан импортирует оттуда многие товары, это влияет и на ускорение темпов роста цен и здесь.

В мире же, наоборот, наблюдается стабилизация цен, например, на продовольственные товары, что в свою очередь помогает замедлить рост цен в Казахстане.