Что можно выиграть за покупки в супермаркетах Казахстана

Сети супермаркетов разыгрывают среди своих покупателей автомобили, смартфоны и даже ноутбуки. И все это за покупку продуктов и товаров. Подробнее об условиях этих акций читайте в материале NUR.KZ.
Супермаркеты стараются завлечь казахстанцев различными выгодными предложениями.
Ранее мы уже рассказывали, какие скидки предлагаются на продукты и товары в ноябре. Теперь рассмотрим акции сетей супермаркетов, связанные с розыгрышем призов за покупки.
Какие еще акции и скидки вам интересны? Напишите об этом в комментариях, а мы найдем лучшие предложения на рынке и поделимся с вами.
Interfood
Данная сеть супермаркетов, согласно информации на странице в социальных сетях, предлагает розыгрыш призов среди покупателей за покупки: от электрического чайника до стиральной машины.
Для участия нужно:
- приобрести определенный товар в супермаркетах сети;
- отправить чек на указанный в описании к посту аккаунт в социальных сетях;
- быть подписанным на другие страницы, отмеченные в условиях.
Победителя акции объявят 1 декабря.
Magnum
В данной компании предлагается сразу несколько видов розыгрышей, в которых могут участвовать казахстанцы. Так, среди покупателей разыгрываются:
- 1 млн тенге – до 15 декабря при покупке не менее одной единицы продукта Nestle, из указанных в специальном перечне и в упаковке со знаком акции, и активации кода из пачки на специальном сайте;
- Iphone 15, электровелосипед и прочие призы – до 7 декабря при покупке пачки чипсов Lay's и введении промокода на специальном сайте;
- Macbook, AirPods Max и 5 000 тенге – до 12 ноября при приобретении вкусовой воды и чая TASSAY (по 1 л любого вкуса) с предъявлением карты лояльности;
- Playstation 5, стайлер Dyson, робот-пылесос Xiaomi и прочее – до 22 ноября за покупки на 5 000 тенге любых товаров-участников марки P&G и при наличии карты лояльности;
- еще 1 млн тенге – до 25 декабря за приобретение кофе Jacobs на сумму от 3 000 тенге с предъявлением карты лояльности;
- также 1 млн тенге и мелкая бытовая техника – до 12 ноября при покупке продукции Bonduelle на сумму от 1 500 тенге и при наличии карты лояльности;
- автомобиль Zeekr X, iPhone и MacBook – до 28 ноября при предъявлении бонусной карты сети и оплате товаров на сумму от 8 000 тенге картой Visa через смартфон или смарт-часы.
Small
В этой сети супермаркетов предлагается два вида розыгрыша:
- телевизоры, микроволновки и прочая мелкая бытовая техника – до 26 ноября за покупки на сумму более 5 000 тенге и регистрацию чека;
- сертификат на 500 тыс. тенге на покупку бытовой техники и прочие призы – до 15 ноября при приобретении любой продукции BioMio и регистрации чека на сайте сети супермаркетов.
Airba Fresh
В данном онлайн-супермаркете пользователи могут получить призы за заказ продуктов.
Согласно информации на официальной странице в социальных сетях, до 19 ноября разыгрываются:
- iPhone 15 – при заказах на сумму от 15 000 тенге (количество заказов не ограничено);
- iPhone 15 Pro – нужно оказаться в топ-100 покупателей с наибольшей суммой заказов за период акции.
Galmart
Среди покупателей этой сети супермаркетов проводится розыгрыш премиального фена Dyson и наборов продукции Pantene. Для этого нужно до 30 ноября купить товары марки Pantene на сумму от 3 990 тенге и зарегистрировать чек.
Напомним, что следует уточнить правила участия в подобных акциях и следовать инструкциям, указанным на официальных страницах супермаркетов.
Также важно сохранять фискальные чеки до конца розыгрыша, в котором участвует покупатель.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2044441-chto-mozhno-vyigrat-za-pokupki-v-supermarketah-kazahstana/