Что можно выиграть за покупки в супермаркетах Казахстана

Сети супермаркетов разыгрывают среди своих покупателей автомобили, смартфоны и даже ноутбуки. И все это за покупку продуктов и товаров. Подробнее об условиях этих акций читайте в материале NUR.KZ.

Супермаркеты стараются завлечь казахстанцев различными выгодными предложениями.

Ранее мы уже рассказывали, какие скидки предлагаются на продукты и товары в ноябре. Теперь рассмотрим акции сетей супермаркетов, связанные с розыгрышем призов за покупки.

Какие еще акции и скидки вам интересны? Напишите об этом в комментариях, а мы найдем лучшие предложения на рынке и поделимся с вами.

Interfood

Данная сеть супермаркетов, согласно информации на странице в социальных сетях, предлагает розыгрыш призов среди покупателей за покупки: от электрического чайника до стиральной машины.

Для участия нужно:

приобрести определенный товар в супермаркетах сети;

отправить чек на указанный в описании к посту аккаунт в социальных сетях;

быть подписанным на другие страницы, отмеченные в условиях.

Победителя акции объявят 1 декабря.

Подарок. Иллюстративное фото: drobotdean/freepik.com

Magnum

В данной компании предлагается сразу несколько видов розыгрышей, в которых могут участвовать казахстанцы. Так, среди покупателей разыгрываются:

1 млн тенге – до 15 декабря при покупке не менее одной единицы продукта Nestle, из указанных в специальном перечне и в упаковке со знаком акции, и активации кода из пачки на специальном сайте;

– до 15 декабря при покупке не менее одной единицы продукта Nestle, из указанных в специальном перечне и в упаковке со знаком акции, и активации кода из пачки на специальном сайте; Iphone 15, электровелосипед и прочие призы – до 7 декабря при покупке пачки чипсов Lay's и введении промокода на специальном сайте;

Macbook, AirPods Max и 5 000 тенге – до 12 ноября при приобретении вкусовой воды и чая TASSAY (по 1 л любого вкуса) с предъявлением карты лояльности;

– до 12 ноября при приобретении вкусовой воды и чая TASSAY (по 1 л любого вкуса) с предъявлением карты лояльности; Playstation 5, стайлер Dyson, робот-пылесос Xiaomi и прочее – до 22 ноября за покупки на 5 000 тенге любых товаров-участников марки P&G и при наличии карты лояльности;

любых товаров-участников марки P&G и при наличии карты лояльности; еще 1 млн тенге – до 25 декабря за приобретение кофе Jacobs на сумму от 3 000 тенге с предъявлением карты лояльности;

– до 25 декабря за приобретение кофе Jacobs на сумму с предъявлением карты лояльности; также 1 млн тенге и мелкая бытовая техника – до 12 ноября при покупке продукции Bonduelle на сумму от 1 500 тенге и при наличии карты лояльности;

и мелкая бытовая техника – до 12 ноября при покупке продукции Bonduelle на сумму и при наличии карты лояльности; автомобиль Zeekr X, iPhone и MacBook – до 28 ноября при предъявлении бонусной карты сети и оплате товаров на сумму от 8 000 тенге картой Visa через смартфон или смарт-часы.

Продукты питания. Иллюстративное фото: gilaxia/Getty Images

Small

В этой сети супермаркетов предлагается два вида розыгрыша:

телевизоры, микроволновки и прочая мелкая бытовая техника – до 26 ноября за покупки на сумму более 5 000 тенге и регистрацию чека;

и регистрацию чека; сертификат на 500 тыс. тенге на покупку бытовой техники и прочие призы – до 15 ноября при приобретении любой продукции BioMio и регистрации чека на сайте сети супермаркетов.

Airba Fresh

В данном онлайн-супермаркете пользователи могут получить призы за заказ продуктов.

Согласно информации на официальной странице в социальных сетях, до 19 ноября разыгрываются:

iPhone 15 – при заказах на сумму от 15 000 тенге (количество заказов не ограничено);

(количество заказов не ограничено); iPhone 15 Pro – нужно оказаться в топ-100 покупателей с наибольшей суммой заказов за период акции.

Galmart

Среди покупателей этой сети супермаркетов проводится розыгрыш премиального фена Dyson и наборов продукции Pantene. Для этого нужно до 30 ноября купить товары марки Pantene на сумму от 3 990 тенге и зарегистрировать чек.

Напомним, что следует уточнить правила участия в подобных акциях и следовать инструкциям, указанным на официальных страницах супермаркетов.

Также важно сохранять фискальные чеки до конца розыгрыша, в котором участвует покупатель.