На сколько изменилась стоимость продуктов для новогоднего стола в Казахстане

"Новогодние" продукты питания. Иллюстративное фото: gilaxia/Getty Images

Стоимость продуктов питания за последний год значительно выросла в Казахстане. При этом отдельные товары, которые в том числе входят в предновогодние закупки некоторых казахстанцев, подорожали по-разному. На сколько выросли цены, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам ноября продукты питания в Казахстане в среднем подорожали почти на четверть. При данном расчете учитывают стоимость 160 продовольственных товаров.

Но цены на каждый из них меняются по-разному. Например, больше всего из этого списка за год подорожал сахар (на 70,6%), перловая крупа (на 44,5%), пшеничная мука высшего сорта (на 43,7%) и бананы (на 45,8%).

Разница между прошлогодними и актуальными ценами также может зависеть от производителя товара, расположения продавца, торговой точки и так далее.

Поэтому на сколько изменилась стоимость предновогодних закупок, мы рассмотрим на конкретном примере.

Стоимость каких продуктов питания мы сравнили

В прошлом году мы фиксировали стоимость некоторых продуктов питания, которые одна из читательниц NUR.KZ из Алматы обычно покупает на новогодние праздники.

В этом году мы узнали, на сколько выросла стоимость аналогичных товаров в той же сети магазинов, торговые точки которой, в частности, распространены в Алматы.

При сравнении продуктов питания было учтено все: производитель, сорт, объем и так далее. Если каких-то товаров в этом году не было в наличии, то мы их исключили из списка.

Отметим, что как в прошлом году, так и в этом, многие из продуктов продавались со скидками. И список товаров, на которые действовали акции, не совпадает. Поэтому мы взяли полные цены без учета скидок.

Данные были собраны 14 декабря 2021 года и 22 декабря 2022 года.

Стоимость предновогодних закупок в Казахстане. Инфографика: NUR.KZ

Насколько подорожали "новогодние" продукты питания

В первую очередь мы отметили, на сколько подорожали фрукты - апельсины из Турции выросли в цене на 59%, бананы - на 52%, а стоимость ананасов из Коста-Рики и вовсе увеличилась почти в два с половиной раза.

Такие неотъемлемые ингредиенты новогодних салатов, как горошек и кукуруза от Bonduelle, а также майонез “3 желания” подорожали на 29%, 60% и 41% соответственно.

Хозяйки, предпочитающие готовить на новогодний стол блюда из теста, также могли заметить увеличение цен на муку. В частности, мука “Султан” высшего сорта в одной из торговых сетей Алматы за год подорожала на 18%.

Стоимость подсолнечного масла “Шедевр” вместе с тем выросла на 24%, а сливочного масла Adal - более чем на 21%.

Неоднозначно выросли в цене некоторые приправы. Например, красный перец “Омега” за год подорожал всего на 3%, а приправа для шашлыка от этого же производителя - на 44%.

На четверть подорожал кетчуп Heinz, но вместе с тем уменьшился объем его упаковки - с 350 до 320 граммов.

На 30% выросла стоимость сока Gracio со вкусом зеленого яблока. И примерно на столько же в среднем подорожал чай от двух разных брендов - Beta tea Magic Assam (24%) и Tess Forest Dream (37%).

Ну и, конечно, мы не могли оставить без внимания новогодние сладости. При этом стоимость кондитерских изделий, как отечественных, так и импортных, мягко говоря, не порадовала.

Например, два вида конфет от производителя “Рахат” в среднем выросли в цене на 31%. Батончики Snickers Minis подорожали на 42%, Albeni Mini - на 49%, а вафли “Баян Сулу” - на целых 58%.

Стоимость шоколадной пасты Nutella за год увеличилась на 24%, а глазированных сырков “Чудо” - на 27%.

В среднем все вышеуказанные продукты за год подорожали на 40%.

Отметим, что набор товаров, которые казахстанцы покупают перед Новым годом может отличаться в зависимости от их предпочтений. Поэтому в других семьях стоимость предновогодних закупок может измениться иначе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2002829-na-skolko-izmenilas-stoimost-prednovogodnih-zakupok-v-kazahstane/