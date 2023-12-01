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Инфляция снижается, но цены все равно растут в Казахстане

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Пустая тележка в супермаркете
Супермаркет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Общая инфляция по итогам ноября составила 10,3%. С декабря 2022 года ее темпы уменьшились более чем в два раза. Подробности о росте цен на товары и услуги в стране узнали журналисты NUR.KZ.

Еще в ноябре 2022 года эксперты прогнозировали снижение темпов роста цен в два раза к концу 2023 года. Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), по итогам ноября инфляция в стране "перешагнула" этот рубеж и с начала года снизилась более чем наполовину – с 20,7% до 10,3%.

Продукты питания за месяц подорожали на 0,7%, а непродовольственные товары – на 0,5%. В годовом разрезе цены в этих двух категорий выросли на 9,2% и 9,9% соответственно.

Отдельно стоит отметить сферу платных услуг. Во-первых, она отметилась самым высоким месячным приростом цен – сразу на 1,7%. Во-вторых, показатель годовой инфляции также стал выше – 12% против 11% в октябре.

Инфляция в Казахстане
Инфляция в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Ускорение сервисной инфляции произошло в первую очередь из-за подорожания коммунальных услуг. Так, всего за месяц тарифы на центральное отопление, по данным БНС, выросли на 16,1%, горячую воду – на 8,1%, вывоз мусора – на 7,7%, холодную воду – на 5%, электроэнергию – на 4,4%, а на водоотведение – на 0,9%.

Также внес свою лепту воздушный транспорт, услуги которого за месяц подорожали сразу на 27%.

В годовом разрезе жилищные услуги также заметно подорожали. Тарифы на вывоз мусора выросли на 36,3%, водоотведение – на 29,1%, центральное отопление – на 25,6%, холодную воду – на 22,3%, горячую воду – на 20,2%, электроэнергию – на 16,7%, содержание жилья – на 8,1%.

Продукты питания за год подорожали на 9,2%. Сильнее всего цены выросли на капусту (на 55,8%), виноград (43%) и рис (37,3%). При этом подешевели гречневая крупа – на 20,9%, сахар – на 16,9% и подсолнечное масло – на 16,4%.

Цены на непродовольственные товары за год выросли на 9,9%. Особенно отметились медикаменты, например, сильно подорожали парацетамол (на 74,4%), ацетилсалициловая кислота (на 39,7%) и йод (на 21,7%). Стоит отметить что из-за введения в 2024 году нового налога, рост цен на некоторые виды лекарств продолжится.

Таким образом, несмотря на тот факт, что инфляция продолжает замедляться и с начала года ее темпы снизились более чем в два раза, многие товары и услуги продолжают дорожать, а месячный прирост цен даже начинает ускоряться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2048648-inflyatsiya-snizhaetsya-no-tseny-vse-ravno-rastut-v-kazahstane/

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