Сколько стоят тарифы у мобильных операторов Казахстана

Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Некоторые мобильные операторы могут предлагать довольно дорогие тарифы на интернет и связь. Есть ли у них дешевые предложения для своих клиентов, читайте в материале NUR.KZ.

В последнее время стоимость услуг мобильных операторов является больной темой для многих казахстанцев. Многие граждане жалуются на качество интернета и связи. Некоторые также неудовлетворены стоимостью тарифов.

Напомним, ранее депутат сената также критиковал качество услуг и даже предлагал ввести штрафы для операторов за плохую связь.

Тем не менее некоторые аналитики отмечают, что реальные цены в секторе являются заниженными, а в июле текущего года несколько операторов сотовой связи заявили, что планируют увеличить стоимость своих услуг. Повышение они объяснили ростом затрат.

Однако даже сейчас казахстанцы могут найти подходящий тариф за приемлемую цену. Аналитики Ranking.kz проанализировали тарифные линейки мобильных операторов и отметили самые дешевые из них. В среднем цены варьируются от 1 500 тенге до 4 000 тенге в месяц.

У кого самые низкие цены

Самый выгодный в ценовом плане тариф предлагает своим клиентам виртуальный оператор ForteMobile. За 1 500 тенге в месяц клиент получает 12 гигабайт интернет-трафика, бесплатные звонки внутри сети и на Beeline, а также 120 минут на номера других операторов и 50 SMS.

Стоит отметить, что такие условия могут получить только клиенты с мобильным приложением от Forte – для остальных стоимость составит 3 500 тенге.

У мобильного оператора Altel есть тариф стоимостью 2 690 тенге за 30 дней. В него входит только интернет-трафик – от 10 гигабайт в месяц. Tele2 предлагает за 2 790 тенге в месяц тариф, куда входит 7 гигабайт трафика и 50 минут на звонки других операторов.

У оператора Activ также есть похожий тариф – 7 гигабайт интернет-трафика и 60 минут на звонки клиентам других компаний. Стоимость начинается от 2 890 тенге за 30 дней. За аналогичную сумму можно подключить тариф от виртуального оператора IZI – клиент получит 12 гигабайт трафика в месяц.

Чуть дороже выйдут услуги виртуального оператора JusanMobile – 3 300 тенге в месяц. За эту сумму клиент получит 8 гигабайт трафика и 160 минут на звонки клиентам других операторов.

Самыми дорогими оказались услуги мобильных операторов Beeline и Kcell. У первого за 3 990 тенге клиент получит 13 гигабайт трафика и 110 минут бесплатных разговоров с клиентами других компаний. У второго – 25 гигабайт интернета и 250 минут на звонки другим операторам за 4 000 тенге в месяц.

Тарифы мобильных операторов. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что все казахстанские операторы также предлагают так называемые "тарифы-конструкторы", где клиенты самостоятельно могут выбрать количество гигабайт, минут и SMS, в зависимости от своих потребностей.

Напомним, по мировым меркам Казахстан считается страной с довольно дешевым мобильным интернетом. Данный факт, по мнению министра Багдата Мусина, является одной из причин проблем с качеством связи в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2033599-skolko-stoyat-tarify-u-mobilnyh-operatorov-kazahstana/