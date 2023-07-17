Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На проблемы с мобильной связью и интернетом пожаловались казахстанцы

Опубликовано:

Рабочий экран смартфона
Смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители столицы сегодня, 17 июля, массово жалуются на проблемы с мобильной связью и мобильным интернетом. Как оказалось, с неполадками столкнулись и жители других регионов, пишет корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях астанчане пишут, что у многих не работает не только интернет, но и мобильная связь. Как оказалось, с проблемами столкнулись абоненты Activ и Kcell. Пользователи пишут возмущенные комментарии под последними публикациями на Instagram-странице Activ.kz.

"Точно не доброе утро. Почему я плачу за отсутствие интернета?", "Не доброе утро, господа! Интернет актива не видели что-то нету его?!", "Актив не работает у всех моих знакомых. Походу по всей стране. Просим решить данную ситуацию скорее", "В Астане по всему городу не работает. Где то с 4-20", - и еще десятки подобных комментариев оставляют абоненты на странице (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Больше всего жалоб на отсутствие связи и интернета поступает от жителей столицы. Однако кроме них на неполадки пожаловались также жители Туркестана, Караганды, Петропавловска, Павлодара и ВКО.

В компании подтвердили, что наблюдаются сбои в работе сервиса, причем не только в Астане, но и в других городах на севере и востоке Казахстана.

"Сотрудниками компании выявлен факт отсутствия сервиса передачи данных в ряде городов в северной и восточной частях Казахстана. В настоящий момент наши специалисты выясняют причину для скорейшего восстановления работы сервиса", - сообщили в компании Kcell.

На официальном сайте компании Kcell сообщается, что АО "Кселл" предоставляет услуги мобильной голосовой связи, передачи коротких сообщений, дополнительные услуги, такие как обмен мультимедийными сообщениями, доступ к мобильному контенту, а также услуги передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет.

На рынке компания представлена двумя брендами:

  • Kcell, целевой аудиторией которого являются корпоративные клиенты (в том числе государственные учреждения);
  • Activ, который ориентирован на абонентов массового рынка.

Компания предоставляет услуги с помощью своей обширной высококачественной сети мобильной связи, которая охватывает практически всю территорию РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2028878-na-problemy-s-mobilnoy-svyazyu-i-internetom-pozhalovalis-kazahstantsy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.