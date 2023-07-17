На проблемы с мобильной связью и интернетом пожаловались казахстанцы

Смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители столицы сегодня, 17 июля, массово жалуются на проблемы с мобильной связью и мобильным интернетом. Как оказалось, с неполадками столкнулись и жители других регионов, пишет корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях астанчане пишут, что у многих не работает не только интернет, но и мобильная связь. Как оказалось, с проблемами столкнулись абоненты Activ и Kcell. Пользователи пишут возмущенные комментарии под последними публикациями на Instagram-странице Activ.kz.

"Точно не доброе утро. Почему я плачу за отсутствие интернета?", "Не доброе утро, господа! Интернет актива не видели что-то нету его?!", "Актив не работает у всех моих знакомых. Походу по всей стране. Просим решить данную ситуацию скорее", "В Астане по всему городу не работает. Где то с 4-20", - и еще десятки подобных комментариев оставляют абоненты на странице (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Больше всего жалоб на отсутствие связи и интернета поступает от жителей столицы. Однако кроме них на неполадки пожаловались также жители Туркестана, Караганды, Петропавловска, Павлодара и ВКО.

В компании подтвердили, что наблюдаются сбои в работе сервиса, причем не только в Астане, но и в других городах на севере и востоке Казахстана.

"Сотрудниками компании выявлен факт отсутствия сервиса передачи данных в ряде городов в северной и восточной частях Казахстана. В настоящий момент наши специалисты выясняют причину для скорейшего восстановления работы сервиса", - сообщили в компании Kcell.

На официальном сайте компании Kcell сообщается, что АО "Кселл" предоставляет услуги мобильной голосовой связи, передачи коротких сообщений, дополнительные услуги, такие как обмен мультимедийными сообщениями, доступ к мобильному контенту, а также услуги передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет.

На рынке компания представлена двумя брендами:

Kcell, целевой аудиторией которого являются корпоративные клиенты (в том числе государственные учреждения);

Activ, который ориентирован на абонентов массового рынка.

Компания предоставляет услуги с помощью своей обширной высококачественной сети мобильной связи, которая охватывает практически всю территорию РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2028878-na-problemy-s-mobilnoy-svyazyu-i-internetom-pozhalovalis-kazahstantsy/