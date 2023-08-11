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Повысят ли тарифы на связь в Казахстане, ответили сотовые операторы

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Смартфон в руках
Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге СЦК представителей Kcell, Beeline и Altel/Tele2 спросили, планируют ли они повышать тарифы на связь и интернет в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

У представителей сотовой связи спросили, намерены ли они повышать тарифы.

"Я не помню такого в наших планах, поэтому, скорее всего, нет", – ответил на вопрос о повышении тарифов главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Глава Kcell Асхат Узбеков заявил, что у него нет определенного ответа на данный вопрос.

"У нас происходит повышение в зависимости от тарифов, которые находятся в структуре активной базы. Мне сейчас сложно сказать, какие из тарифов уже прошли период монетизации, какие – нет, поэтому по части базы повышение возможно до конца года", – сообщил гендиректор "Мобайл Телеком-Сервис (Tele2/Altel)".

Также сегодня мобильные операторы заявили, что в современном мире невозможно избежать "белых пятен" в покрытии интернета. По их словам, объем трафика, численность населения и размеры городов всегда будут расти.

Напомним, в мае депутат сената раскритиковал качество интернета в Казахстане и предложил ввести большие штрафы для операторов за плохую связь.

Состояние связи в стране подвергали критике также в мажилисе – депутат заявил, что миллионы казахстанцев не могут воспользоваться качественным интернетом. Даже в столице в некоторых районах интернет функционирует плохо.

В июле президент Касым-Жомарт Токаев спросил у главы МЦРИАП Багдата Мусина, почему стабильность работы интернета и сотовой связи в Астане оставляет желать лучшего. Министр ответил, что существуют две основные проблемы в городе – радиофобы и низкие тарифы.

Позже стало известно, что в Казахстане подорожает сотовая связь. При этом тарифы будут регулироваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2032161-povysyat-li-tarify-na-svyaz-v-kazahstane-otvetili-sotovye-operatory/

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