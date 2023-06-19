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30 лет независимости Казахстана

Какими услугами казахстанцы недовольны больше всего, рассказал Жумангарин

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Люди жмут друг другу руки
Рукопожатие. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минторговли и интеграции Серик Жумангарин на заседании правительства назвал перечень услуг, которыми казахстанцы не удовлетворены большего всего, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр заявил, что число жалоб казахстанцев на услуги растет. В список анти-лидеров попали следующие сферы:

  • розничная торговля – 48% от всех жалоб;
  • бытовые услуги – 19%;
  • электронная торговля – 9%;
  • услуги ЖКХ – 5,6%.

Кроме того, согласно докладу Серика Жумангарина, большинство жителей Казахстана недовольны:

  • медицинскими услугами – 39,3% из всех жалоб (грубость и некомпетентность медицинского персонала, большие очереди, некачественно оказанные медицинские услуги);
  • услугами связи (интернет провайдеров) – 33,3% (неправомерное увеличенное взимание абонентской платы, некачественное предоставление услуг интернета, увеличение и изменение стоимости тарифного плана);
  • городским общественным транспортом – 30,7% (нарушения правил перевозки, грубость персонала, разница при оплате наличным и безналичным расчетом);
  • услугами общественного питания – 24,4% (грубость и некачественное обслуживание, испорченная еда, несоблюдение санитарно-гигиенических норм).

Напомним, что сегодня представители Нацбанка РК рассказали о том, где в Казахстане наблюдается самый сильный рост цен на товары и услуги.

По их данным, несмотря на тот факт, что темпы инфляции в Казахстане снижаются третий месяц подряд, в ряде регионов по-прежнему наблюдается довольно сильный рост цен на многие товары и услуги.

Кроме того, в прошлом году специалисты заявляли, что коммунальные услуги в Казахстане оказались дешевле, чем в других странах СНГ.

Так, согласно данным аналитиков, в Казахстане одни из самых дешевых коммунальных услуг среди других стран бывшего Советского Союза. Например, ее стоимость для квартиры площадью 85 квадратных метров обойдется всего в 47 долларов в месяц, или 11,3% от общего дохода.

Для сравнения, коммунальные услуги аналогичной квартиры в России будут стоить почти в три раза больше – 131,8 долларов, что составляет 15,5% от среднестатистического дохода семьи.

Тем не менее в конце апреля мы рассказывали о том, какие бесплатные госуслуги могут стать платными в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025430-kakimi-uslugami-kazahstantsy-nedovolny-bolshe-vsego-rasskazal-zhumangarin/

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