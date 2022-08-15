Сахар появился в магазинах Алматы: где его дешевле купить с доставкой на дом

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Несколько месяцев назад казахстанцы столкнулись с ажиотажным спросом на сахар. При этом в некоторых магазинах он и вовсе исчез с полок. На данный момент ситуация стабилизировалась. Сколько этот продукт стоит в некоторых онлайн-супермаркетах Алматы, узнали журналисты NUR.KZ.

Подобные рейтинги мы проводим на постоянной основе. Нашей проверке подвергались магазины, аптеки, банки, лаборатории, мобильные операторы и другие организации. Со всеми результатами можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Еще полгода назад килограмм сахарного песка в Казахстане в среднем стоил около 300 тенге. Но в марте возник искусственный дефицит этого продукта из-за большого спроса. В результате цены на сахарный песок во всех городах Казахстана начали активно расти.

И даже после того, как ситуация начала стабилизироваться, он продолжал дорожать. По итогам июля годовой рост средней стоимости сахарного песка составил более 87%.

Между тем, еще три недели назад, при составлении рейтинга стоимости социально-значимых продуктов питания в него не вошел сахар, потому что его не было практически во всех исследуемых алматинских онлайн-супермаркетах.

Сейчас во многих из них он появился. Поэтому мы узнали, сколько стоит фасованный и весовой сахар с доставкой на дом.

С ценами мы знакомились в первой половине дня 12 августа 2022 года.

Arbuz.kz

У данного продавца можно купить килограмм сахарного песка на вес за 890 тенге.

Также здесь продается фасованный сахар в упаковке весом 800 граммов за 835 тенге (1 044 за килограмм).

То есть средняя стоимость килограмма сахара здесь составляет 967 тенге.

Продукты доставляются бесплатно по всему городу Алматы при заказе стоимостью от 8 000 тенге. До этой суммы доставка стоит 700 тенге.

Carefood

В онлайн-каталоге данного магазина можно купить килограмм весового сахарного песка за 555 тенге.

Упаковки по 800 граммов от разных производителей стоят 518 тенге (648 за килограмм) и 684 тенге (855 за килограмм). А по три килограмма – 1 955 и 2 981 тенге (652 и 994 за килограмм соответственно).

Средняя стоимость одного килограмма в результате составила 741 тенге.

Доставка здесь осуществляется при заказе от 5 000 тенге. Ее стоимость составляет от 500 до 1 000 тенге в зависимости от района города. Бесплатной доставка будет, если сделать заказ на сумму от 15 000 тенге.

MagnumGO

В приложении для онлайн-покупок сети магазинов Magnum килограмм весового сахара стоит 599 тенге.

Фасованный сахарный песок мы нашли в трехкилограммовых упаковках по 2 399 тенге (800 за килограмм), а также в пятикилограммовых от двух разных производителей – по 3 599 тенге (720 за килограмм) и 3 859 тенге (772 за килограмм).

Средняя стоимость сахара здесь составила 723 тенге.

Доставка бесплатная при общей стоимости заказа более 6 000 тенге. Если она меньше – 700 тенге за один заказ. Минимальная сумма заказа – 4 000 тенге.

Места в рейтинге мы распределили по средней стоимости 10 килограммов весового и фасованного сахара с доставкой в Турксибский район города Алматы.

Инфографика: NUR.KZ

Отметим, что в июне в среднем по Казахстану сахарный песок стоил 506 тенге за килограмм. При этом в зависимости от города, торгового пункта и других факторов цены могут значительно отличаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1982936-sahar-poyavilsya-v-magazinah-almaty-gde-ego-deshevle-kupit-s-dostavkoy-na-dom/