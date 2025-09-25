"Мы тебя посадим": мошенники вымогают деньги у казахстанцев, пугая их тюрьмой за денежные переводы

В Казахстане принята уголовная ответственность за дропперство – помощь мошенникам по выводу денег через мобильные переводы. Теперь граждан запугивают этой нормой, требуя деньги. Подробности читайте на NUR.KZ.

По словам эксперта Юрия Ли, мошенники используют недавно принятый закон об уголовной ответственности за помощь в финансовых преступлениях для запугивания и обмана людей.

Эксперты рекомендуют гражданам быть бдительными, не переводить деньги незнакомым лицам и в случае подозрительных транзакций обращаться в банк или правоохранительные органы.

В середине сентября 2025 года в силу вступил закон, который предусматривает уголовное наказание за помощь мошенникам.

Суть схемы заключается в том, что злоумышленники используют счета казахстанцев, которым предлагают вознаграждение за перевод поступивших им денег на другой счет, для хищения средств обманутых жертв.

Тех, кто помогает мошенникам, называют дропперами, и за это грозит до 5 лет лишения свободы.

При этом наказание за помощь мошенникам будет назначено, даже если казахстанцы об этом не подозревали – например, если они думали, что это просто легкая подработка (например, "аренда" банковского счета или карточки, тестовые переводы при приеме на работу и так далее).

Как сообщает Юрий Ли, эксперт по профилактике финансового мошенничества и автор проекта Stop-Piramida.kz, мошенники теперь применяют этот же закон, чтобы обманом и запугиванием отнимать деньги у казахстанцев.

Как работает новая схема

Как отмечает эксперт, жертве звонят от лица правоохранительных органов и сообщают, что человек стал дроппером, а также указывают, что, согласно новой статье уголовного кодекса, за это грозит лишение свободы.

Подозрительный телефонный звонок. Иллюстративное фото: Thai Liang Lim/Getty Images

При этом жертве предлагают решить ситуацию за определенную сумму денег. А казахстанцы могут поверить и испугаться угрозы, так как денежные мобильные переводы популярны среди населения.

"То есть здесь уже включается механизм не мошенничества, а даже вымогательства, что также является достаточно серьезным преступлением. Людей начинают запугивать под предлогом того, что "ты совершил преступление, решай с нами вопрос взяткой" или чем-то еще в этом духе", – отмечает Юрий Ли.

Что делать казахстанцам

Как советует эксперт, гражданам, которые впервые столкнулись с дропперством и по незнанию (например, поверили объявлению о быстром заработке), желательно сразу же обратиться в правоохранительные органы, сообщить все детали и содействовать в расследовании.

Это позволит попасть в категорию людей, которые не будут нести уголовную ответственность.

Девушка держит в руках банковские карты. Иллюстративное фото: Freepik

Также важно отметить, что для избегания неосознанного участия в дропперских схемах важно соблюдать правила личной безопасности.

Например, если поступил неизвестный денежный перевод, то следует насторожиться. Так, после поступления средств может последовать телефонный звонок с просьбой вернуть деньги, которые якобы перевели по ошибке.

При этом звонящие могут попросить сделать перевод уже на другой номер или оплатить услуги – это признак мошенничества и вовлечения жертвы в дропперские схемы.

В этом случае нужно отказаться от просьбы, не переводить деньги никуда и обратиться в банк, чтобы он сам отменил транзакцию. Эти же действия нужно принять, даже если звонивший человек действительно отправил деньги по ошибке.

Это защитит казахстанцев от неосознанного участия в дропперской схеме и риска уголовной ответственности.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях казахстанцев могут арестовать за денежные переводы.

Также напомним, мошенники могут нацелиться на детей, используя онлайн-игры и якобы бонусы за определенные действия.

Появились и новые схемы обмана, в которых злоумышленникам даже не нужно устно получать код от жертвы.

