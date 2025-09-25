jitsu gif
      "Мы тебя посадим": мошенники вымогают деньги у казахстанцев, пугая их тюрьмой за денежные переводы

      Опубликовано:

      Женщина с телефоном в руках
      Женщина обнаружила лишние списания со счета. Иллюстративное фото: Juan Algar/Getty Images

      В Казахстане принята уголовная ответственность за дропперство – помощь мошенникам по выводу денег через мобильные переводы. Теперь граждан запугивают этой нормой, требуя деньги. Подробности читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В Казахстане появилась новая схема мошенничества, где преступники, представляясь правоохранительными органами, угрожают гражданам уголовным преследованием за якобы участие в дропперстве и вымогают деньги.
      • По словам эксперта Юрия Ли, мошенники используют недавно принятый закон об уголовной ответственности за помощь в финансовых преступлениях для запугивания и обмана людей.
      • Эксперты рекомендуют гражданам быть бдительными, не переводить деньги незнакомым лицам и в случае подозрительных транзакций обращаться в банк или правоохранительные органы.

      В середине сентября 2025 года в силу вступил закон, который предусматривает уголовное наказание за помощь мошенникам.

      Суть схемы заключается в том, что злоумышленники используют счета казахстанцев, которым предлагают вознаграждение за перевод поступивших им денег на другой счет, для хищения средств обманутых жертв.

      Тех, кто помогает мошенникам, называют дропперами, и за это грозит до 5 лет лишения свободы.

      При этом наказание за помощь мошенникам будет назначено, даже если казахстанцы об этом не подозревали – например, если они думали, что это просто легкая подработка (например, "аренда" банковского счета или карточки, тестовые переводы при приеме на работу и так далее).

      Как сообщает Юрий Ли, эксперт по профилактике финансового мошенничества и автор проекта Stop-Piramida.kz, мошенники теперь применяют этот же закон, чтобы обманом и запугиванием отнимать деньги у казахстанцев.

      Как работает новая схема

      Как отмечает эксперт, жертве звонят от лица правоохранительных органов и сообщают, что человек стал дроппером, а также указывают, что, согласно новой статье уголовного кодекса, за это грозит лишение свободы.

      Предупреждение на экране смартфона
      Подозрительный телефонный звонок. Иллюстративное фото: Thai Liang Lim/Getty Images

      При этом жертве предлагают решить ситуацию за определенную сумму денег. А казахстанцы могут поверить и испугаться угрозы, так как денежные мобильные переводы популярны среди населения.

      "То есть здесь уже включается механизм не мошенничества, а даже вымогательства, что также является достаточно серьезным преступлением. Людей начинают запугивать под предлогом того, что "ты совершил преступление, решай с нами вопрос взяткой" или чем-то еще в этом духе", – отмечает Юрий Ли.

      Что делать казахстанцам

      Как советует эксперт, гражданам, которые впервые столкнулись с дропперством и по незнанию (например, поверили объявлению о быстром заработке), желательно сразу же обратиться в правоохранительные органы, сообщить все детали и содействовать в расследовании.

      Это позволит попасть в категорию людей, которые не будут нести уголовную ответственность.

      Девушка держит в руках банковские карты
      Девушка держит в руках банковские карты. Иллюстративное фото: Freepik

      Также важно отметить, что для избегания неосознанного участия в дропперских схемах важно соблюдать правила личной безопасности.

      Например, если поступил неизвестный денежный перевод, то следует насторожиться. Так, после поступления средств может последовать телефонный звонок с просьбой вернуть деньги, которые якобы перевели по ошибке.

      При этом звонящие могут попросить сделать перевод уже на другой номер или оплатить услуги – это признак мошенничества и вовлечения жертвы в дропперские схемы.

      В этом случае нужно отказаться от просьбы, не переводить деньги никуда и обратиться в банк, чтобы он сам отменил транзакцию. Эти же действия нужно принять, даже если звонивший человек действительно отправил деньги по ошибке.

      Это защитит казахстанцев от неосознанного участия в дропперской схеме и риска уголовной ответственности.

      Ранее мы рассказывали, в каких случаях казахстанцев могут арестовать за денежные переводы.

      Также напомним, мошенники могут нацелиться на детей, используя онлайн-игры и якобы бонусы за определенные действия.

      Появились и новые схемы обмана, в которых злоумышленникам даже не нужно устно получать код от жертвы.

