Новая уголовная статья вступила в силу в Казахстане: можно лишиться свободы на 7 лет
Опубликовано:
Сегодня, 16 сентября, вступила в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса РК, устанавливающая ответственность за дропперство, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Министерство внутренних дел на медиапортале разъясняет, что понимается под понятием "дропперство", за которое ввели уголовную ответственность:
- незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству;
- осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.
Отмечается, что дропперство является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.
"В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - пояснили в ведомстве.
Ранее мы подробно рассказывали, в каких случаях и какое наказание последует для граждан, передавший свою банковскую карту или счет постороннему человеку для мошеннических действий.
До этого, в апреле, депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов.
"Пришло время "мочить" не только мошенников, но и этих дропперов. И для серьезного усиления мер по предупреждению интернет и телефонного мошенничества предлагаем ужесточить уголовную ответственность", - заявил он.
Также прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях.
