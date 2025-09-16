Новая уголовная статья вступила в силу в Казахстане: можно лишиться свободы на 7 лет

Сегодня, 16 сентября, вступила в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса РК, устанавливающая ответственность за дропперство, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел на медиапортале разъясняет, что понимается под понятием "дропперство", за которое ввели уголовную ответственность:

незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству; ⁠

осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

Отмечается, что дропперство является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.

"В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - пояснили в ведомстве.

Ранее мы подробно рассказывали, в каких случаях и какое наказание последует для граждан, передавший свою банковскую карту или счет постороннему человеку для мошеннических действий. До этого, в апреле, депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов. "Пришло время "мочить" не только мошенников, но и этих дропперов. И для серьезного усиления мер по предупреждению интернет и телефонного мошенничества предлагаем ужесточить уголовную ответственность", - заявил он. Также прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях.

