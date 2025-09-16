jitsu gif
    Провели подряд дней с нами
    Кристина Лукашева
    Кристина Лукашева
    Редактор

    Новая уголовная статья вступила в силу в Казахстане: можно лишиться свободы на 7 лет

    Опубликовано:

    Уголовный кодекс Казахстана лежит на столе
    Уголовный кодекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

    Сегодня, 16 сентября, вступила в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса РК, устанавливающая ответственность за дропперство, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

    Министерство внутренних дел на медиапортале разъясняет, что понимается под понятием "дропперство", за которое ввели уголовную ответственность:

    • незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству; ⁠
    • осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

    Отмечается, что дропперство является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.

    "В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - пояснили в ведомстве.

    Ранее мы подробно рассказывали, в каких случаях и какое наказание последует для граждан, передавший свою банковскую карту или счет постороннему человеку для мошеннических действий.

    До этого, в апреле, депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов.

    "Пришло время "мочить" не только мошенников, но и этих дропперов. И для серьезного усиления мер по предупреждению интернет и телефонного мошенничества предлагаем ужесточить уголовную ответственность", - заявил он.

    Также прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях.

