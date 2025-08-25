"Хочешь бонус? Покажи экран!": новую ловушку для детей используют мошенники в Казахстане
Дети могут начать играть в мобильные игры с ранних лет. При этом они не защищены от опасных уловок, которые специально разрабатывают мошенники, используя их доверие. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Мошенники в Казахстане используют новую схему обмана детей, обещая игровые бонусы в обмен на демонстрацию экрана смартфона.
- По словам эксперта Юрия Ли, злоумышленники таким образом получают доступ к личным данным и контактам ребенка, которые затем могут использовать для различных мошеннических схем.
- Для защиты детей рекомендуется объяснить им правила безопасности в интернете и установить родительский контроль на устройствах.
Смартфоны и мобильные игры становятся все более доступными, из-за чего в них играют дети даже дошкольного возраста. Их привлекают не только яркие картинки и соревновательная часть, но и "призы" – бонусы, достижения и специальные предметы, которые можно получить за те или иные действия.
Это создает у детей радость и ощущение какого-либо достижения, которое они "заработали".
Как сообщает Юрий Ли, эксперт по профилактике финансового мошенничества и автор проекта Stop-Piramida.kz, этой детской увлеченностью пользуются злоумышленники, использующие специальные схемы обмана для юных пользователей.
Как работает уловка
Согласно публикации эксперта, мошенники стараются заполучить личные данные детей через их смартфоны и онлайн-игры.
Для этого злоумышленники звонят юным жертвам по видеосвязи и обещают им бонусы или призы за простое действие – включить демонстрацию экрана и показать свой профиль в игре.
"Пока ребенок показывает экран, ему приходит код, который видят мошенники и получают доступ к его аккаунтам и мессенджерах и контактам", – отмечается в публикации.
Опасность подобных действий состоит в том, что далее эти данные могут быть использованы для множества схем обмана:
- полученных контактов – родителям, друзьям и прочим лицам, сохраненным в смартфоне, могут поступать мошеннические звонки по разным сценариям и схемам;
- самих детей или их родителей – мошенники могут использовать факт передачи кода и демонстрации экрана как уловку, чтобы позвонить от имени якобы полиции или банка и попытаться добиться от них оформления кредита, перевода денег на "безопасный" счет и так далее.
Как защитить себя и детей
Чтобы дети не стали жертвами подобных схем, эксперт рекомендует объяснить им следующие важные правила:
- не передавать свои номера третьим лицам в игровых чатах;
- не включать демонстрацию экрана;
- никому не сообщать и не показывать какие-либо коды (sms, от игр, аккаунтов и так далее).
В свою очередь родителям следует установить в смартфонах родительский контроль и проверять наличие неизвестных связанных устройств в мессенджерах детей – если такие обнаружатся, то необходимо их удалить.
Напомним, что это уже не первая мошенническая схема, направленная именно на детей – ранее для этого применялись обещания выигрыша в игре.
При этом и родителям не следует забывать, что они также остаются в зоне риска. Так, им могут приходить письма от "Нацбанка", которые сложно отличить от оригинальных.
Также следует помнить, что мошенники пытаются придумать правдоподобные и реалистичные объяснения, чтобы запутать даже бдительных граждан.
