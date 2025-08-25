"Хочешь бонус? Покажи экран!": новую ловушку для детей используют мошенники в Казахстане

Дети могут начать играть в мобильные игры с ранних лет. При этом они не защищены от опасных уловок, которые специально разрабатывают мошенники, используя их доверие. Об этом читайте на NUR.KZ.

По словам эксперта Юрия Ли, злоумышленники таким образом получают доступ к личным данным и контактам ребенка, которые затем могут использовать для различных мошеннических схем.

Для защиты детей рекомендуется объяснить им правила безопасности в интернете и установить родительский контроль на устройствах.

Смартфоны и мобильные игры становятся все более доступными, из-за чего в них играют дети даже дошкольного возраста. Их привлекают не только яркие картинки и соревновательная часть, но и "призы" – бонусы, достижения и специальные предметы, которые можно получить за те или иные действия.

Это создает у детей радость и ощущение какого-либо достижения, которое они "заработали".

Как сообщает Юрий Ли, эксперт по профилактике финансового мошенничества и автор проекта Stop-Piramida.kz, этой детской увлеченностью пользуются злоумышленники, использующие специальные схемы обмана для юных пользователей.

Как работает уловка

Согласно публикации эксперта, мошенники стараются заполучить личные данные детей через их смартфоны и онлайн-игры.

Для этого злоумышленники звонят юным жертвам по видеосвязи и обещают им бонусы или призы за простое действие – включить демонстрацию экрана и показать свой профиль в игре.

"Пока ребенок показывает экран, ему приходит код, который видят мошенники и получают доступ к его аккаунтам и мессенджерах и контактам", – отмечается в публикации.

Подозрительный телефонный звонок. Иллюстративное фото: Thai Liang Lim/Getty Images

Опасность подобных действий состоит в том, что далее эти данные могут быть использованы для множества схем обмана:

полученных контактов – родителям, друзьям и прочим лицам, сохраненным в смартфоне, могут поступать мошеннические звонки по разным сценариям и схемам;

самих детей или их родителей – мошенники могут использовать факт передачи кода и демонстрации экрана как уловку, чтобы позвонить от имени якобы полиции или банка и попытаться добиться от них оформления кредита, перевода денег на "безопасный" счет и так далее.

Как защитить себя и детей

Чтобы дети не стали жертвами подобных схем, эксперт рекомендует объяснить им следующие важные правила:

не передавать свои номера третьим лицам в игровых чатах;

не включать демонстрацию экрана;

никому не сообщать и не показывать какие-либо коды (sms, от игр, аккаунтов и так далее).

В свою очередь родителям следует установить в смартфонах родительский контроль и проверять наличие неизвестных связанных устройств в мессенджерах детей – если такие обнаружатся, то необходимо их удалить.

Напомним, что это уже не первая мошенническая схема, направленная именно на детей – ранее для этого применялись обещания выигрыша в игре.

При этом и родителям не следует забывать, что они также остаются в зоне риска. Так, им могут приходить письма от "Нацбанка", которые сложно отличить от оригинальных.

Также следует помнить, что мошенники пытаются придумать правдоподобные и реалистичные объяснения, чтобы запутать даже бдительных граждан.

