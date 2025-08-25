jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      "Хочешь бонус? Покажи экран!": новую ловушку для детей используют мошенники в Казахстане

      Опубликовано:

      Девочка держит в руках деньги
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Дети могут начать играть в мобильные игры с ранних лет. При этом они не защищены от опасных уловок, которые специально разрабатывают мошенники, используя их доверие. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Мошенники в Казахстане используют новую схему обмана детей, обещая игровые бонусы в обмен на демонстрацию экрана смартфона.
      • По словам эксперта Юрия Ли, злоумышленники таким образом получают доступ к личным данным и контактам ребенка, которые затем могут использовать для различных мошеннических схем.
      • Для защиты детей рекомендуется объяснить им правила безопасности в интернете и установить родительский контроль на устройствах.

      Смартфоны и мобильные игры становятся все более доступными, из-за чего в них играют дети даже дошкольного возраста. Их привлекают не только яркие картинки и соревновательная часть, но и "призы" – бонусы, достижения и специальные предметы, которые можно получить за те или иные действия.

      Это создает у детей радость и ощущение какого-либо достижения, которое они "заработали".

      Как сообщает Юрий Ли, эксперт по профилактике финансового мошенничества и автор проекта Stop-Piramida.kz, этой детской увлеченностью пользуются злоумышленники, использующие специальные схемы обмана для юных пользователей.

      Как работает уловка

      Согласно публикации эксперта, мошенники стараются заполучить личные данные детей через их смартфоны и онлайн-игры.

      Для этого злоумышленники звонят юным жертвам по видеосвязи и обещают им бонусы или призы за простое действие – включить демонстрацию экрана и показать свой профиль в игре.

      "Пока ребенок показывает экран, ему приходит код, который видят мошенники и получают доступ к его аккаунтам и мессенджерах и контактам", – отмечается в публикации.

      Предупреждение на экране смартфона
      Подозрительный телефонный звонок. Иллюстративное фото: Thai Liang Lim/Getty Images

      Опасность подобных действий состоит в том, что далее эти данные могут быть использованы для множества схем обмана:

      Как защитить себя и детей

      Чтобы дети не стали жертвами подобных схем, эксперт рекомендует объяснить им следующие важные правила:

      • не передавать свои номера третьим лицам в игровых чатах;
      • не включать демонстрацию экрана;
      • никому не сообщать и не показывать какие-либо коды (sms, от игр, аккаунтов и так далее).

      В свою очередь родителям следует установить в смартфонах родительский контроль и проверять наличие неизвестных связанных устройств в мессенджерах детей – если такие обнаружатся, то необходимо их удалить.

      Напомним, что это уже не первая мошенническая схема, направленная именно на детей – ранее для этого применялись обещания выигрыша в игре.

      При этом и родителям не следует забывать, что они также остаются в зоне риска. Так, им могут приходить письма от "Нацбанка", которые сложно отличить от оригинальных.

      Также следует помнить, что мошенники пытаются придумать правдоподобные и реалистичные объяснения, чтобы запутать даже бдительных граждан.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

