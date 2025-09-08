Когда начнут сажать за незаконные денежные переводы в Казахстане

С 16 сентября в Казахстане вводится уголовная ответственность за дропперство. Граждане, которые помогали мошенникам, будут нести ответственность наравне с преступниками. Подробности читайте на NUR.KZ.

Мошенники редко работают в одиночку – зачастую у них есть свои личные помощники, главная задача которых лишь получить средства и отправить их дальше "по цепочке", чтобы их было сложнее отследить.

Таких людей называют дропперами. Иногда они осознанно помогают аферистам, прекрасно зная, что участвуют в преступных схемах, а иногда, наоборот, понятия не имеют, что открытый на них банковский счет используется преступниками.

В этом заключалась проблема: доказать, что дроппер знал о преступлениях, бывает сложно, и многим из них раньше удавалось избежать ответственности. Однако теперь все изменится – для таких людей в Казахстане вводится уголовная ответственность.

Как напомнили в Министерстве внутренних дел РК, уже с 16 сентября текущего года начинает действовать статья 232-1 Уголовного кодекса Казахстана, согласно которой любой гражданин, передавший свою банковскую карту или счет постороннему человеку, будет привлечен к уголовной ответственности.

За это преступление предусмотрено суровое наказание:

за незаконную передачу своего счета третьему лицу за вознаграждение – штраф в размере 160 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 629 120 тенге в 2025 году, или исправительные работы в том же размере, или арест на срок до 50 суток, с конфискацией имущества; за незаконную передачу своего счета за "значительное" вознаграждение – штраф до 3 000 МРП (11 796 000 тенге), или исправительные работы в том же размере, или общественные работы на срок до 1 000 часов, или ограничение/лишение свободы на срок до 2 лет, с конфискацией имущества; за незаконную передачу своего счета за "крупное" вознаграждение – штраф до 4 000 МРП (15 728 000 тенге), или исправительные работы в том же размере, или общественные работы на срок до 1 000 часов, или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет, с конфискацией имущества; за незаконные переводы в пользу третьих лиц (мошенников) за вознаграждение – штраф до 2 000 МРП (7 864 000 тенге), или исправительные работы в том же размере, или ограничение/лишение свободы на срок до 2 лет, с конфискацией имущества; за незаконные переводы в пользу третьих лиц (мошенников) за "значительное" вознаграждение – штраф до 3 000 МРП (11 796 000 тенге), или исправительные работы в том же размере, или общественные работы на срок до 800 часов, или ограничение/лишение свободы на срок до 3 лет, с конфискацией имущества; за незаконные переводы в пользу третьих лиц (мошенников) за "крупное" вознаграждение – штраф до 5 000 МРП (19 660 000 тенге), или исправительные работы в том же размере, или общественные работы на срок до 1 000 часов, или ограничение/лишение свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества; за приобретение доступа к чужим счетам с целью осуществления незаконных денежных переводов – лишение свободы от 3 до 7 лет и конфискация имущества.

Таким образом, дропперы больше не смогут притворяться жертвами мошенников – независимо от того, знали они о преступлениях или нет, они будут привлекаться к ответственности как преступники.

Казахстанцам важно помнить, что дропперы – не напарники настоящих мошенников, а лишь "расходный материал". Они нужны только для того, чтобы перевести деньги дальше и потом выступить в роли приманки для полиции, которая рано или поздно выйдет на след. Поэтому стоит сто раз подумать, прежде чем передавать кому-то свой банковский счет.

Ранее мы подробно рассказывали о том, в каких случаях казахстанцев могут арестовать за денежные переводы.

А в апреле депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов.

