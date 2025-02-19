Удаленная работа через Telegram обернулась для жителя Актобе уголовной статьей

В Актобе задержан мужчина, подозреваемый в соучастии в мошенничестве - он, предположительно, снимал деньги мошенников и использовал для этого банковские карты, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, сотрудники полиции в рамках операции "Anti-fraud" установили участие жителя города Актобе в мошеннической схеме. Молодой человек был задержан полицией при попытке пересечь границу Казахстана.

"В ходе расследования он признался, что зарабатывал на незаконных оборотах денежных средств. Подозреваемый пояснил, что в конце прошлого года он через Telegram устроился на удаленную работу.

Его задача заключалась в том, чтобы снимать деньги с банкомата с использованием банковских карт, которые ему передавали курьерские службы. Снятые денежные средства молодой человек отправлял на указанные работодателями счета. За свою услугу он получал определенный процент от отправленной суммы. Общая сумма перечисленных денег превышает 5 млн тенге", - отмечается в сообщении МВД.

Сообщается, что в настоящее время установлены трое потерпевших. Все они - местные жители, лишившиеся своих денег в пользу телефонных мошенников.

По факту мошенничества в крупном размере и соучастия в нем ведется расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Накануне в Астане задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он предоставлял свои банковские данные мошенникам.

До этого в Астане полицейские сняли с рейса дропперов - граждан соседнего государства, которые подозреваются в мошенничестве на крупную сумму денег.

Также в Алматы осенью взяли под стражу молодых людей, которые, по версии следствия, помогали мошенникам обналичивать деньги пострадавших.

Добавим, что согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.