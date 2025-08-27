jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Фейковые звезды и пирамиды: как казахстанцев обманывают криптомошенники

      Опубликовано:

      Монеты "Биткоин", смартфон и ноутбук лежат на столе
      Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

      Мошенники придумывают поддельные сайты, пирамиды, создают фальшивые объявления и вытягивают деньги у граждан, которые решили заработать на криптовалютах. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Эксперты медиа-портала FinGramota считают, что сфера криптовалют в Казахстане пока слабо регулируемая. Поэтому тем, кто пытается заработать на цифровых активах, нужно быть внимательными вдвойне и самим заботиться о своей безопасности.

      Криптомошенники работают по тем же принципам, что и обычные аферисты: постоянно придумывают новые уловки и стараются обманом выманить деньги у своих жертв.

      Фишинг и поддельные сайты

      Аферисты часто маскируют свои сайты и письма под известные криптосервисы, чтобы выманить логины и деньги. Жертвой такой схемы недавно оказалась жительница Акмолинской области, которая отдала преступникам 6,5 млн тенге.

      "Женщина поверила аферистам и стала "играть" в криптовалюту на неком сайте. Через две недели она перевела деньги на счет компании, чтобы продолжить "игру" и выиграть крупную сумму, но сайт уже был заблокирован", – рассказывают эксперты.

      Чтобы не оказаться в такой же ситуации, нужно всегда проверять адреса сайтов и искать отзывы на платформы в интернете.

      Финансовые пирамиды

      Старая схема "вложи под высокий процент и позови друзей" работает и в сфере криптовалют. Распознать такие схемы просто: обещание нереалистично высоких процентов и требование "позвать новых участников".

      Недавно пирамиду Harmony Rider Technology "накрыли" в Актюбинской области. Ее участниками стали 115 казахстанцев, которые вложили около 200 млн тенге. Основатели пирамиды переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек, а после конвертации выводили на банковские счета.

      Фальшивые рекомендации знаменитостей

      Злоумышленники создают дипфейки, поддельные каналы известных блогеров или артистов и публикуют фейковые объявления от их имени.

      Например, недавно аферисты завели поддельный телеграм-канал известного вайнера, в котором предлагали вложить не менее 100 долларов, чтобы получить выигрыш.

      Вывод прост: не стоит доверять "звездам", которые призывают вкладывать деньги и гарантируют прибыль.

      Как не попасть в ловушку мошенников

      Важно помнить, что преступных схем слишком много, чтобы их все описывать. Поэтому лучше сохранять бдительность и обращать внимание на главные признаки обмана:

      • гарантированная прибыль – в Казахстане это незаконно;
      • пустой или отсутствующий White Paper (технический документ криптовалюты);
      • агрессивная реклама;
      • анонимная команда – честным компаниям незачем скрывать руководство;
      • обещания "быстрых и легких денег".

      Но просто понимать, где обман, иногда недостаточно. Чтобы не попасться на удочку криптомошенников, стоит держать в голове несколько правил "цифровой гигиены":

      • инвестируйте только в то, что понимаете – если тема кажется слишком сложной, то лучше сначала в ней разобраться;
      • не спешите и не поддавайтесь давлению – мошенники специально торопят жертву, чтобы она не успела проверить информацию;
      • перепроверяйте рекламу в соцсетях – не стоит верить всему, что обещают;
      • игнорируйте неожиданные предложения – настоящие компании не звонят людям с предложением срочно вложиться;
      • скачивайте приложения только с официальных магазинов – так ниже риск нарваться на вирус или фальшивый сервис;
      • изучайте документы и отзывы – у любой честной криптовалюты должен быть понятный технический документ, где описаны цели и механика проекта. Если его нет или он странно написан, это уже повод не вкладываться в нее.

      Криптовалюта может стать выгодным вложением, но только если подходить к ней с холодной головой и осторожностью. Не стоит верить в "золотые горы", а любое, даже самое выгодное, предложение следует перепроверять.

      Напомним, в социальных сетях распространялся фейковый видеоролик, в котором сгенерированный ИИ "президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев" призывал граждан инвестировать в новую платформу Илона Маска.

      Также недавно мы рассказывали о том, что мошенники начали использовать дипфейки "точечно" – они "воруют" внешность родственников своей потенциальной жертвы и потом вымогают деньги.

      Ранее стало известно, что житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на лжеинвестициях. Мужчина видел в личном кабинете растущие доходы, но когда захотел вывести "доход", мошенники перестали выходить на связь.

      Криптовалюта
