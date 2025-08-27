Фейковые звезды и пирамиды: как казахстанцев обманывают криптомошенники

Мошенники придумывают поддельные сайты, пирамиды, создают фальшивые объявления и вытягивают деньги у граждан, которые решили заработать на криптовалютах. Подробности читайте на NUR.KZ.

Эксперты медиа-портала FinGramota считают, что сфера криптовалют в Казахстане пока слабо регулируемая. Поэтому тем, кто пытается заработать на цифровых активах, нужно быть внимательными вдвойне и самим заботиться о своей безопасности.

Криптомошенники работают по тем же принципам, что и обычные аферисты: постоянно придумывают новые уловки и стараются обманом выманить деньги у своих жертв.

Фишинг и поддельные сайты

Аферисты часто маскируют свои сайты и письма под известные криптосервисы, чтобы выманить логины и деньги. Жертвой такой схемы недавно оказалась жительница Акмолинской области, которая отдала преступникам 6,5 млн тенге.

"Женщина поверила аферистам и стала "играть" в криптовалюту на неком сайте. Через две недели она перевела деньги на счет компании, чтобы продолжить "игру" и выиграть крупную сумму, но сайт уже был заблокирован", – рассказывают эксперты.

Чтобы не оказаться в такой же ситуации, нужно всегда проверять адреса сайтов и искать отзывы на платформы в интернете.

Финансовые пирамиды

Старая схема "вложи под высокий процент и позови друзей" работает и в сфере криптовалют. Распознать такие схемы просто: обещание нереалистично высоких процентов и требование "позвать новых участников".

Недавно пирамиду Harmony Rider Technology "накрыли" в Актюбинской области. Ее участниками стали 115 казахстанцев, которые вложили около 200 млн тенге. Основатели пирамиды переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек, а после конвертации выводили на банковские счета.

Фальшивые рекомендации знаменитостей

Злоумышленники создают дипфейки, поддельные каналы известных блогеров или артистов и публикуют фейковые объявления от их имени.

Например, недавно аферисты завели поддельный телеграм-канал известного вайнера, в котором предлагали вложить не менее 100 долларов, чтобы получить выигрыш.

Вывод прост: не стоит доверять "звездам", которые призывают вкладывать деньги и гарантируют прибыль.

Как не попасть в ловушку мошенников

Важно помнить, что преступных схем слишком много, чтобы их все описывать. Поэтому лучше сохранять бдительность и обращать внимание на главные признаки обмана:

гарантированная прибыль – в Казахстане это незаконно;

пустой или отсутствующий White Paper (технический документ криптовалюты);

агрессивная реклама;

анонимная команда – честным компаниям незачем скрывать руководство;

обещания "быстрых и легких денег".

Но просто понимать, где обман, иногда недостаточно. Чтобы не попасться на удочку криптомошенников, стоит держать в голове несколько правил "цифровой гигиены":

инвестируйте только в то, что понимаете – если тема кажется слишком сложной, то лучше сначала в ней разобраться;

– если тема кажется слишком сложной, то лучше сначала в ней разобраться; не спешите и не поддавайтесь давлению – мошенники специально торопят жертву, чтобы она не успела проверить информацию;

– мошенники специально торопят жертву, чтобы она не успела проверить информацию; перепроверяйте рекламу в соцсетях – не стоит верить всему, что обещают;

– не стоит верить всему, что обещают; игнорируйте неожиданные предложения – настоящие компании не звонят людям с предложением срочно вложиться;

– настоящие компании не звонят людям с предложением срочно вложиться; скачивайте приложения только с официальных магазинов – так ниже риск нарваться на вирус или фальшивый сервис;

– так ниже риск нарваться на вирус или фальшивый сервис; изучайте документы и отзывы – у любой честной криптовалюты должен быть понятный технический документ, где описаны цели и механика проекта. Если его нет или он странно написан, это уже повод не вкладываться в нее.

Криптовалюта может стать выгодным вложением, но только если подходить к ней с холодной головой и осторожностью. Не стоит верить в "золотые горы", а любое, даже самое выгодное, предложение следует перепроверять.

Напомним, в социальных сетях распространялся фейковый видеоролик, в котором сгенерированный ИИ "президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев" призывал граждан инвестировать в новую платформу Илона Маска.

Также недавно мы рассказывали о том, что мошенники начали использовать дипфейки "точечно" – они "воруют" внешность родственников своей потенциальной жертвы и потом вымогают деньги.

Ранее стало известно, что житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на лжеинвестициях. Мужчина видел в личном кабинете растущие доходы, но когда захотел вывести "доход", мошенники перестали выходить на связь.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.