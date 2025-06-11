Казахстанцы в надежде на ежедневные выплаты до 690 долларов вложили около 200 млн тенге

Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology. Об этом сообщили в АФМ, передает NUR.KZ.

По информации официального Telegram-канала Агентства по финансовому мониторингу, представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.

"Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счет поступлений от новых участников.

Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение", - рассказали в ведомстве.

В результате 115 граждан вложили свыше 197 млн тенге.

Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировали в фиатные деньги и выводили на банковские счета.

"На преступные доходы приобретены 2 квартиры в Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест", - отметили в АФМ.

Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В ведомстве напомнили, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в 6 регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.

Ранее эксперт Юрий Ли предупредил, что инвестиции в самокаты, которые обещают высокие доходы, могут быть финансовой пирамидой. Схема вызвала подозрения из-за несоответствия цен на самокаты реальным рыночным, отсутствия документов о покупке и нереалистично высокой обещанной доходности.