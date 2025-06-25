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      Казахстанец видел в личном кабинете растущие доходы, а на самом деле потерял 19 млн тенге

      Опубликовано:

      Инвестор
      Мужчина с телефоном и ноутбуком. Иллюстративное фото: d3sign / Getty Images

      Житель Петропавловска потерял 19 млн тенге на лжеинвестициях. Полицейские предупреждают о схеме интернет-мошенничества, связанной с обещаниями быстрого обогащения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в соцсетях часто появляются объявления о легком заработке.

      Злоумышленники звонят жертвам на WhatsApp, представляясь сотрудниками инвестиционных или консультационных компаний. Они предлагают вложить деньги в якобы перспективные биржевые сделки. Жертвы мошенников создают аккаунт на сайте, где видят личный кабинет с растущими доходами.

      "Эти цифры обманчивы, но азарт толкает людей вкладывать крупные суммы. Они берут кредиты и занимают деньги у знакомых. В Петропавловске мужчина перечислил 19 млн тенге на "биржевые игры". Сумма в долларах росла, но когда он захотел вывести "доход", мошенники перестали выходить на связь", - рассказали в МВД.

      За пять месяцев жертвами киберпреступников в Северном Казахстане стали 27 человек.

      Полиция призвала казахстанцев быть осторожными, не верить заманчивым предложениям о быстром заработке и не переводить деньги незнакомцам.

      Ранее стало известно, что почти 18 млн тенге потеряла жительница Акмолинской области, решив заработать на криптовалюте. Она совершила 60 банковских операций за три месяца. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.

      Другая жительница Акмолинской области лишилась 16 млн тенге, желая заработать вдвое больше на инвестициях. Как оказалось, она вложила деньги в фальшивый проект. Для привлечения внимания аферисты использовали название одной известной казахстанкой компании.

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