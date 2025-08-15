jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Во сколько обходятся свадьбы и тои казахстанцам

      Опубликовано:

      Праздничный стол
      Праздничный стол. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Праздники обычно выходят в круглую сумму. В августе 2025 года "простенький" той обходится казахстанцам в среднем в миллион тенге, не считая аренды помещения. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Казахстанцы любят отмечать свадьбы и другие важные семейные праздники с размахом. Это все обходится в достаточно крупные суммы. Особенно актуально знать цены в августе – традиционном свадебном сезоне.

      Как выяснили аналитики OLX, именно в августе количество заказов на услуги ведущих, фотографов, видеографов, аренду платьев и автомобилей резко возрастает. При этом стоимость услуг заметно отличается в зависимости от региона.

      В лидерах по числу свадебных торжеств в августе – Алматинская область. Здесь за август аналитики зафиксировали более 17 тыс. откликов на услуги для праздников.

      В основном ищут оформителей, фотографов и ведущих. Средняя стоимость фотографа начинается от 25 тыс. тенге в час, видеографа – от 50 тыс., тамады – от 85 тыс. тенге, а аренда лимузина обойдется минимум в 9 тыс. тенге в час.

      Акмолинская область заняла второе место по спросу – более 12,6 тыс. запросов. Здесь фотографы стоят дешевле – от 15 тысяч тенге в час. "Чек" на тамаду в среднем начинается от 50 тыс. тенге, а аренда лимузина – от 20 тыс. тенге в час.

      В Карагандинской области расценки фотографов начинаются от 20 тыс. тенге, а видеографов – от 45 тыс. тенге в час. Услуги тамады начинаются от 60 тыс. тенге, а аренда лимузина стоит от 15 тыс. тенге в час.

      Интересно, что Туркестанская область показала умеренные цены на фотографов и видеографов, но отличилась стоимостью услуг тамады, которые начинаются от 100 тыс. тенге в час.

      Средняя стоимость свадебных специалистов в Казахстане
      Средние расценки. Инфографика: olx.kz

      В целом "простенький" той, который длился бы 6-7 часов, может обойтись казахстанцам в миллион тенге и больше, без учета аренды банкетного зала, стоимость которого зависит от количества гостей.

      Тои "бьют" по карману не только "виновникам торжества", но и их гостям. О том, как правильно подготовиться к праздникам, чтобы потом не остаться без денег, мы рассказывали здесь.

      Также есть вариант вовсе не организовывать праздник. Вместо этого можно вложиться во что-то полезное. Об альтернативах можно прочитать в нашем материале.

