Во сколько обходятся свадьбы и тои казахстанцам

Праздники обычно выходят в круглую сумму. В августе 2025 года "простенький" той обходится казахстанцам в среднем в миллион тенге, не считая аренды помещения. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцы любят отмечать свадьбы и другие важные семейные праздники с размахом. Это все обходится в достаточно крупные суммы. Особенно актуально знать цены в августе – традиционном свадебном сезоне.

Как выяснили аналитики OLX, именно в августе количество заказов на услуги ведущих, фотографов, видеографов, аренду платьев и автомобилей резко возрастает. При этом стоимость услуг заметно отличается в зависимости от региона.

В лидерах по числу свадебных торжеств в августе – Алматинская область. Здесь за август аналитики зафиксировали более 17 тыс. откликов на услуги для праздников.

В основном ищут оформителей, фотографов и ведущих. Средняя стоимость фотографа начинается от 25 тыс. тенге в час, видеографа – от 50 тыс., тамады – от 85 тыс. тенге, а аренда лимузина обойдется минимум в 9 тыс. тенге в час.

Акмолинская область заняла второе место по спросу – более 12,6 тыс. запросов. Здесь фотографы стоят дешевле – от 15 тысяч тенге в час. "Чек" на тамаду в среднем начинается от 50 тыс. тенге, а аренда лимузина – от 20 тыс. тенге в час.

В Карагандинской области расценки фотографов начинаются от 20 тыс. тенге, а видеографов – от 45 тыс. тенге в час. Услуги тамады начинаются от 60 тыс. тенге, а аренда лимузина стоит от 15 тыс. тенге в час.

Интересно, что Туркестанская область показала умеренные цены на фотографов и видеографов, но отличилась стоимостью услуг тамады, которые начинаются от 100 тыс. тенге в час.

Средние расценки. Инфографика: olx.kz

В целом "простенький" той, который длился бы 6-7 часов, может обойтись казахстанцам в миллион тенге и больше, без учета аренды банкетного зала, стоимость которого зависит от количества гостей.

