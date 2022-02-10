Эксперт: "Кредиты на тои" должны исчезнуть

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Потребительские кредиты являются одними из наиболее популярных банковских услуг. Однако они несут существенные риски для казахстанцев. О том, как это связано с проведением мероприятий и почему такое кредитование необходимо ограничивать, читайте в материале NUR.KZ.

Проведение различных семейных мероприятий является одной из форм сложившихся традиций и обычаев в Казахстане. При этом интерес населения сохраняется даже в условиях пандемии.

На организацию мероприятия требуются финансовые средства. А при их отсутствии казахстанцы нередко обращаются в банки второго уровня (БВУ) для получения потребительского займа.

При этом цель кредитования казахстанцы могут указать как "потребительские нужды".

Однако такая практика ведет к существенным рискам закредитованности и должна быть устранена, считает финансовый риск менеджер Берик Бейсенбеков в авторской колонке, опубликованной телеграм-каналом Risk Takers.

Напомним, что процентные ставки по потребительским займам являются одними из самых высоких. А их объем за 2021 год вырос на 40% и достиг 6,1 трлн тенге.

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Полезен ли "той-бизнес" для Казахстана

Получая кредит на проведение мероприятия (юбилей, свадьба), казахстанцы могут рассчитывать на возмещение расходов за счет подарков от гостей.

Но если ожидания не оправдываются, то заемщики сталкиваются с необходимостью оплачивать потребительский кредит в течение нескольких лет.

Например, в фонд "Народу Казахстана" уже поступали запросы с просьбой оплатить торжество и погасить займы отдельных граждан.

При этом рестораны и другие заведения для проведения мероприятий (включая артистов и музыкантов) получают хорошую прибыль. То есть, как бы сформировалась целая отрасль, называемая "той-бизнесом".

"С точки зрения экономики, польза от таких ресторанов меньше, чем от цехов или фабрик, поскольку той-рестораны не создают стабильных рабочих мест и имеют ярко выраженную сезонность.

Также, возникает вопрос оплаты налогов – я сомневаюсь в том, что рестораны раскрывают свои доходы в полном объеме и платят необходимые взносы за своих работников" – считает эксперт.

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Почему банки выдают кредиты на тои

Основной причиной доступности потребительского кредитования для населения, по мнению эксперта, является прибыльность данного финансового продукта для самих БВУ.

В отличие от займов, выдаваемых предпринимателям, потребительские кредиты имеют большую процентную ставку и меньший срок возврата.

Соответственно, это могло привести к росту объемов товарных займов и сверхприбылям в банковской сфере.

То есть, по мнению эксперта, если ранее БВУ стремились кредитовать предпринимателей и тщательно оценивать их платежеспособность, то позже переключили свое внимание на рынок потребительских займов.

Соответственно, активный рост потребительского кредитования мог также отразиться на закредитованности казахстанцев.

"В долгосрочной перспективе, нам всем следует переключиться с оформления той-кредитов на развитие малого бизнеса. Тои никуда не денутся, но той-кредиты должны исчезнуть как явление, которое появилось как недоразумение", – отмечает Берик Бейсенбеков.

Ранее мы рассказывали о том, почему казахстанцам не следует брать кредит на свадьбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1955260-ekspert-kredity-na-toi-dolzhny-ischeznut/