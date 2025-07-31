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      Списание долгов стало доступнее: сколько казахстанцев воспользовалось услугой

      Опубликовано:

      Мужчина складывает монеты в столбики
      Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

      С 2023 года в Казахстане действуют процедура банкротства физических лиц. Она была упрощена, и теперь даже старые долги стало проще "списать". Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

      Процедура банкротства позволяет казахстанцам избавиться от долгов, которые стали слишком большой финансовой нагрузкой – на их оплату уходит большая часть доходов, а сумма общей задолженности зачастую превышает стоимость активов и имущества заемщика.

      Как сообщает Telegram-канал Комитета государственных доходов РК, всего с 1 марта 2023 года поступило свыше 270 тыс. заявлений, из которых абсолютное большинство – 262 тыс. – относятся к внесудебному банкротству, а остальная часть рассматривалась в рамках судебного банкротства.

      При этом 73% заявок были отклонены. Основные причины: наличие имущества, неподходящая под условия банкротства сумма долга, а также отсутствие урегулирования.

      Однако эта процедура была значительно упрощена, а новые изменения теперь могут помочь большему числу казахстанцев:

      • сокращен перечень документов – заявителям легче оформить заявку;
      • информация о долге поступает из кредитных бюро – также облегает сбор данных для должников, а услугу можно оформить в один клик;
      • не нужно урегулировать долги по займам до 01 января 2025 года – такая мера начнет действовать с сентября 2025 года, что позволит добиться списания даже по старым долгам;
      • долги списываются, даже если не отражены в кредитной истории.

      Как сообщают в КГД, в итоге более 34 тыс. казахстанцев избавились от долгов.

      "КГД продолжает работу над расширением доступа граждан к процедурам банкротства и восстановлению платежеспособности", – отмечается в источнике.

      Напомним, что банкротство имеет свои нюансы, которые могут привести к потере имущества, отказу в ипотеке, займах и так далее. А также после списания долгов за банкротами будут следить несколько лет.

      Если же казахстанцы не хотят терять свое имущество, они могут воспользоваться восстановлением платежеспособности.

      Также мы рассказывали, кому банкротство не поможет избавиться от долгов в Казахстане.

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