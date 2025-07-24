Зарплата 220 тыс. тенге, кредиты - почти вдвое больше: казахстанка обратилась в суд

Жительница Тараза, мать 4 детей, задолжала 5 банкам по потребительским кредитам более 6 млн тенге и обратилась в суд для восстановления платежеспособности, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, женщина не состояла в официальном браке с отцом детей. Она работает оператором в ТОО и получает зарплату в размере 220 тыс. тенге.

"При этом ее ежемесячные выплаты по кредитам составляли 395 тыс. тенге, значительно превышая доход. Кроме того, на ней лежат расходы на содержание семьи", - отметили в суде.

Обращаясь в суд, многодетная мать просила восстановить свою платежеспособность. В иске она указала на чрезмерную кредитную нагрузку и просила продлить срок погашения задолженности до 60 месяцев с уменьшением ежемесячных платежей.

Четыре из пяти кредиторов выступили против удовлетворения иска.

Однако Таразский городской суд пришел к выводу, что доводы казахстанки полностью подтверждаются материалами дела, а ее действия не носят признаков недобросовестности.

Суд удовлетворил иск и применил процедуру восстановления платежеспособности, по плану которой задолженность будет погашаться ежемесячно в течение 5 лет.

Решение было обжаловано двумя банками-кредиторами. Однако Жамбылский областной суд оставил решение без изменения. Судебные акты уже вступили в законную силу.

Ранее в Жамбылской области суд помог многодетному отцу уменьшить кредитную нагрузку, восстановив платежеспособность. Сумма его задолженности пяти банкам составила 12,5 млн тенге, а выплачивать ее он будет в течение 5 лет.

А жительницу Тараза, задолжавшую четырем банкам 4,8 млн тенге и уволившуюся с работы, уличили в преднамеренном банкротстве. Суд посчитал, что ее действия направлены не на исполнение обязательств перед кредиторами, а на отсрочку.

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