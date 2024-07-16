Как будут проверять банкротов на сокрытие доходов в Казахстане

В Казахстане хотят ввести мониторинг финансового состояния банкрота в течение трех лет, чтобы у него не было возможности уклоняться от своих обязательств. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы могут воспользоваться процедурой банкротства, если понимают, что не могут обслуживать свои долги.

Если у должника нет имущества, а сумма долга не превышает 1 400 МРП (5 168 800 тенге в 2024 году), то ему доступна процедура внесудебного банкротства, если же он не попадет под эти критерии, то придется проходить судебное.

Напомним, по последним данным, на внесудебное банкротство подали более 100 тыс. казахстанцев, а в итоге прошли порядка 12,6 тыс. человек. На судебное банкротство подавали более 2,5 тыс. граждан, но только в отношении 150 из них началась эта процедура.

Однако важно помнить, что банкротство — это не просто списание долгов. У него есть негативные последствия, среди которых, например, запрет на выдачу новых кредитов. Подробнее о том, что ждет граждан после банкротства, вы можете прочитать в этой статье.

Кроме того, Министерство финансов РК подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа, который вводит новые правила для банкротов.

Так, согласно документу, после банкротства гражданина Департамент государственных доходов в течение трех лет будет вести мониторинг его финансового состояния, то есть изучать и анализировать информацию о наличии или приобретении какого-либо имущества, подлежащего регистрации, в том числе общего совместного имущества.

Иными словами, если человек, признанный банкротом, совершит значительную покупку, налоговые органы узнают об этом и подготовят заключение: "О наличии признаков уклонения должника от исполнения обязательств перед кредиторами".

Стоит отметить, что проект приказа все еще находится на стадии обсуждения, которая продлится до 30 июля. Поэтому новые правила пока не вступили в силу.