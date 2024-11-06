Почему казахстанцам не дают стать банкротами

За все время более 131 тыс. казахстанцев подали заявления на внесудебное банкротство. Однако в итоге большинство получили отказ из-за несоответствия критериям процедуры. Подробности читайте на NUR.KZ.

Процедура банкротства физических лиц стала доступна казахстанцам 3 марта 2023 года. За это время тысячи граждан решили воспользоваться такой возможностью и радикально решить проблемы со своими долгами.

Впрочем, большинству в итоге отказывают в "списании" долгов. По данным Комитета государственных доходов (КГД), за все время на прохождение внесудебного банкротства поступило более 131,3 тыс. заявлений, правда, прошли его лишь 17,9 тыс. человек. Всего им списали долги по кредитам на 40,9 млрд тенге.

А вот отказ пришел по 96 тыс. заявлений. Как отметили в КГД, причинами отказа служат несоответствия критериям процедуры банкротства, в том числе:

нет просрочки по кредитам в течение минимум 12 месяцев, то есть должник проводил частичные платежи по долгу – 69 тыс. заявлений ;

; отсутствие кредиторов в списке финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство – 42 тыс. заявлений ;

; наличие имущества – 39 тыс. заявлений ;

; не было попыток урегулировать долг с кредитором – 28 тыс. заявлений ;

; слишком большой долг (свыше 1 600 МРП) – 8,9 тыс. заявлений.

Как отметили в комитете, данная статистика говорит о том, что многие граждане пытаются стать банкротами даже когда знают, что не подходят по критериям.

По остальным заявлениям на внесудебное банкротство ситуация следующая:

на рассмотрении органов госдоходов находится 6,6 тыс. заявлений ;

; процедура проводится в отношении 8,4 тыс. граждан;

прекращена процедура по 1,9 тыс. граждан;

отозвано 215 заявлений.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что и у процедуры судебного банкротства ситуация похожая. За все время ее решили пройти более 3,5 тыс. граждан, однако признаны банкротами только 45 человек (на сумму 13,6 млрд тенге) и еще 131 должник лишь проходит процедуру (их долг составляет 8 млрд тенге).

Итого в рамках двух процедур признаны банкротами более 17,8 тысяч граждан на сумму около 54,5 млрд тенге.

При этом восстанавливает платежеспособность один гражданин на сумму 10 млн тенге и еще 2 человека находятся на стадии согласования плана восстановления платежеспособности на сумму 5,6 млрд тенге.

Напомним, с 20 августа в Казахстане начали действовать поправки в законодательство, которые заметно упрощают процедуру банкротства для граждан и избавляют их от некоторых ограничений.