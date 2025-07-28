До 50% повысится зарплата некоторых казахстанцев

Директор департамента науки и инноваций Министерства водных ресурсов и ирригации РК Ляззат Джусипова на брифинге СЦК рассказала, кому ждать повышения заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ляззат Джусипова напомнила, что после внесения изменений в закон "О естественных монополиях", направленных на повышение заработной платы работников водной отрасли.

"Поправки были разработаны Министерством водных ресурсов и ирригации. Благодаря этому, уже с 1 июля увеличилась оплата труда работников РГП "Казводхоз". В общей сложности изменения позволят повысить заработную плату более 25 тыс. работников, оказывающих регулируемые услуги водоснабжения и водоотведения.

В зависимости от регионов и, по данным статистики, оплата труда вырастет в среднем на 35-50% - до уровня специалистов в областях теплоэнергетики и электроэнергетики", - пояснила она.

По ее словам, это снизит текучесть кадров в водной сфере и позволит привлекать в нее больше высококвалифицированных специалистов. Поправки в закон "О естественных монополиях" вступят в силу 1 сентября этого года.

Ранее мы писали, что с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, средняя зарплата в Казахстане сильно снизилась. В том числе показатель уменьшился и по основным видам экономической деятельности.

В БНС также посчитали средние доходы казахстанцев, куда, помимо зарплат, вошли пенсии, пособия и другие социальные трансферты. Они составили менее 250 тыс. тенге на человека.

Также сообщалось о планах установления минимальной зарплаты на уровне, достаточном для достойной жизни граждан. Также министр нацэкономики ответил, нужно ли повышать минимальную заработную плату в Казахстане.

А в Министерстве торговли и интеграции РК рассказали о том, как установление минимальных цен на продукты отразится на ценниках в магазинах.

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