Отсрочку минимум на 3 месяца по кредитам обяжут предоставлять банки и МФО в Казахстане

При ухудшении финансового положения казахстанцы будут гарантированно получать отсрочки. А в случае чрезвычайных ситуаций при отсрочке не будет комиссий, пени и штрафов. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане ожидается принятие нового законопроекта, обязывающего банки и МФО предоставлять отсрочку платежей по кредитам на срок не менее 3 месяцев при ухудшении финансового положения заемщика или в случае чрезвычайных ситуаций.

Согласно новым правилам, отсрочка будет предоставляться без начисления комиссий, пени и штрафов для социально уязвимых слоев населения и пострадавших от ЧП при документальном подтверждении.

Как сообщает FinGramota.kz, даже без наличия ЧП казахстанцы могут обратиться за реструктуризацией займа при ухудшении финансового положения, предоставив соответствующие документы.

По текущему законодательству, даже в случае чрезвычайных происшествий (ЧП) или для социально уязвимых слоев населения (СУСН) отсрочка платежей по кредиту или микрокредиту предоставляется по добровольному заявлению заемщика.

Однако, как сообщает сайт FinGramota.kz, в Казахстане уже прошло обсуждение и ожидается принятие нового законопроекта, согласно которому в подобных случаях помощь от банков и микрофинансовых организаций (МФО) по предоставлению отсрочки станет обязательной и унифицированной.

Что поменяется в законе

"В соответствии с новыми актами, минимальный срок предоставления отсрочки – не менее 3 месяцев, и его можно изменить только в сторону увеличения. Кроме того, отсрочка предоставляется без начисления комиссий, пени и штрафов, если вы попадаете в категорию СУСН или пострадали от ЧП и подтвердили это документально.

Наиболее важный момент – отсрочка предоставляется только при снижении дохода. Чтобы ее получить, нужно показать:

справки о сокращении дохода;

трудовую справку;

документы, подтверждающие, что вы попали в зону ЧП.

Банки и МФО должны в установленном порядке запросить документы у пострадавшего, исходя из конкретной ситуации – например, при ЧП список будет один, при снижении дохода – другой", – отмечается в источнике.

Процентная ставка. Иллюстративное фото: itsskin/Getty Images

Данные поправки предусматривают облегченный перечень бумаг, адаптированный к каждому случаю, что позволит проще оформить отсрочку.

В итоге банки и МФО не смогут безосновательно отказать в облегчении оплаты займа для казахстанцев, столкнувшихся со снижением дохода или ЧП. А сами заемщики получат возможность урегулировать свою ситуацию без дополнительных затрат и переплат.

Но даже без наличия ЧП казахстанцы могут рассчитывать на снижение кредитной нагрузки. Например, если потеряли работу, задерживают зарплату и так далее.

Отсрочка без наличия ЧП

Возможность поменять условия займа в пользу заемщика действует в Казахстане с 2021 года. Как отмечается в источнике, ею уже воспользовались около 2,2 млн человек.

"В случае наступления просрочки заемщик в течение 30 календарных дней с даты ее наступления вправе обратиться к кредитору для реструктуризации займа с письменным заявлением либо иным способом, который прописан в кредитном договоре.

Но сделать это можно и заранее, если вы понимаете, что просрочка скоро наступит. Только необходимо обязательно фиксировать факт обращения к кредитору", – сообщают в FinGramota.

Подписание договора. Иллюстративное фото: Rob Daly/Getty Images

Важно не просто указать причину возникновения просрочки в самом заявлении, а подтвердить это документально. Например, справку о заболевании, из-за которого потеряна трудоспособность, приказ об увольнении, справки о краже, пожаре и так далее.

Также в заявлении можно указать и свои варианты возможной реструктуризации. Все это поможет снизить шансы ухудшения кредитной истории и судебного взыскания.

"Запомните! Виды реструктуризации займа:

снижение ставки вознаграждения;

отсрочка платежа;

изменение метода погашения (данное условие более характерно для займов, обеспеченных залогом);

увеличение срока займа;

прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмена неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа.

Если кредитор и заемщик не смогли найти взаимоприемлемого решения, в этом случае заемщик может обратиться в банковскому или микрофинансовому омбудсману", – сообщается в источнике.

Ранее мы рассказывали, что из-за чрезмерного кредитования населения и роста долгов были приняты новые меры финансовых ограничений и контроля. Среди них отмечаются запреты на рассрочки за долги по займам и упрощенное банкротство.

Также напомним, что казахстанцы могут вернуть деньги по кредитам на зубы, которые так и не вылечили.

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