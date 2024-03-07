Запрет на рассрочки за долги по кредитам, упрощенное банкротство и прочие меры приняты в Казахстане

Из-за чрезмерного кредитования населения и роста долгов были приняты новые меры финансовых ограничений и контроля. Они коснулись как проблемных займов, так и рассрочек с кредитами, передает NUR.KZ.

Рассрочка – это беззалоговый потребительский кредит, который стал популярным среди казахстанцев. Она может быть полезным инструментом при правильном подходе к оформлению.

Вопрос внесения изменений в урегулирование подобных займов и проблемной задолженности в Казахстане активно поднимался в прошлые годы.

Так, одни аналитики предлагали урегулировать сферу выдачи рассрочек, а другие специалисты указывали, что казахстанцев, которые часто оформляют рассрочки, нельзя считать закредитованными.

И теперь 6 марта 2024 года на Пленарном заседании мажилиса РК были приняты новые меры контроля кредитования и образования задолженностей.

Оформить рассрочку и кредиты будет сложнее

Среди принимаемых мер отмечается и регулирование долговой нагрузки казахстанцев.

Например, банки и микрофинансовые организации (МФО) обяжут соблюдать требование о том, чтобы ежемесячный платеж по кредиту не превышал половины официального дохода заемщика.

Также вводится понятие потребительского кредита, а его максимальная сумма на нормативном уровне будет ограничена:

для банков – смогут выдавать до 5 млн тенге ;

; для МФО – до 2 млн тенге.

Это не позволит казахстанцам оформлять слишком много займов, что грозит попаданием в долговую яму.

Как защитят должников

В ходе заседания отмечалось, что на текущий момент в Казахстане около 8,5 млн граждан имеют долги, из них около 1,6 млн человек не могут вовремя их погасить. А общая сумма долга, просроченного более чем на 90 дней, составляет около 1,7 трлн тенге.

При этом за каждый день просрочки начисляются пени.

Чтобы облегчить ситуацию для физлиц, законопроект вводит запрет для банков и МФО на начисление вознаграждения после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам.

Договор. Иллюстративное фото: Rob Daly/Getty Images

Также вводится запрет на выселение семей, имеющих несовершеннолетних детей, в отопительный сезон.

А при взыскании долга по кредитам на счетах должника теперь должна оставаться сумма в размере до двух минимальных прожиточных минимумов (86,8 тыс. тенге в текущем году) вместо одного.

Но при этом последствия неуплаты в виде ареста имущества, изъятия части зарплаты, банкротства и так далее сохраняются. Поэтому избежать оплаты за кредиты не получится.

Теперь долги имеют больше последствий

Следует отметить, что вместе с мерами поддержки проблемных заемщиков ужесточены и требования к ним.

Так, банкам и МФО запрещается предоставлять беззалоговые потребительские кредиты (в том числе и рассрочки) гражданам, у которых есть просрочки по любым кредитам свыше 90 дней. Однако данный запрет не распространяется на случаи рефинансирования – выдачи банковского займа в целях погашения займа физлица на улучшающих условиях.

То есть проблемные заемщики не смогут оформлять беззалоговые потребительские займы, увеличивая свои долги.

Прочие меры для защиты казахстанцев

Чтобы защитить физлиц от мошенников, законопроектом вводится право граждан устанавливать добровольный отказ от получения кредитов. А для БВУ и МФО будет запрещено предоставлять займы физлицам при наличии у них такого отказа.

Деньги. Иллюстративное фото: wutwhanfoto/Getty Images

И если заем все же был выдан несмотря на наличие отказа, то кредиторов обяжут списать такую задолженность.

Изменения коснулись и банкротства, которое теперь должно стать доступнее. Так, воспользоваться внесудебным банкротством смогли лишь 9,5 тыс. казахстанцев, хотя заявки подали 84 тыс. граждан. Поэтому эта процедура была раскритикована Всемирным банком.

Для повышения эффективности программы банкротства должникам больше не нужно самим предоставлять документ для подтверждения урегулирования задолженности по кредитам и микрокредитам (но процедуру урегулирования проходить нужно).

Обязанность подтверждения процедуры урегулирования и взыскания задолженности теперь возлагается непосредственно на БВУ и МФО. А сам срок ее проведения теперь снижен с 18 до 12 месяцев.

Таким образом, принятые меры должны не только защитить казахстанцев от чрезмерных долгов из-за просрочек, но также они ограничат возможности самих заемщиков: не получится оформить множество кредитов при низких доходах или наличии длительных просрочек.

Напомним, что в Казахстане собираются снизить ставку по потребительским кредитам.