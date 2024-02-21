Казахстанец, собиравшийся на заработки в Европу, стал жертвой обмана
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Житель Актюбинской области решил получить рабочую визу в Европу за небольшую плату, но остался без денег и документа. Полицейские установили подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, потерпевший намеревался выехать на заработки в Европу.
"На просторах интернета мужчина увидел объявление, где предлагали за небольшую плату сделать рабочую визу. Списавшись с автором объявления, молодой человек отправил 400 тысяч тенге. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь", - пояснили в МВД.
Потерпевший обратился в полицию. Полицейскими был установлен и доставлен в отдел полиции житель Туркестанской области.
"Выяснилось, что подозреваемый, предоставив потерпевшему ложную информацию и выманив у него денежные средства, потратил их на собственные нужды", - сообщили в ведомстве.
По факту мошенничества проводится досудебное расследование.
Полиция напоминает, что виза не выдается без личного визита в консульство, дактилоскопии, а также требуется прохождение собеседования.
В январе два десятка жителей Алматы обратились в полицию. Они заявили, что их обманула компания, обещавшая помочь с трудоустройством в Великобритании. Люди утверждали, что фирма переехала в новый офис и продолжает работать.
Еще осенью сообщалось, что сотни казахстанцев заплатили около миллиона тенге, чтобы отправиться в Великобританию и собирать там клубнику за хорошую зарплату, но оказались жертвами мошенников. По данному факту зарегистрировали уголовное дело по статье 190 УК РК.
Ранее жительница Туркестанской области стала жертвой мошенничества - она заплатила 2 млн тенге за якобы помощь в трудоустройстве в школе. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемую.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2062252-kazahstanets-sobiravshiysya-na-zarabotki-v-evropu-stal-zhertvoy-obmana/