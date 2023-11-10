От 60 тыс. тенге за 20 минут: кто предлагает такой "заработок" казахстанцам

Мошенники рассылают казахстанцам сообщения с предложением выгодной работы. На самом деле их цель – получить данные своих жертв и украсть их деньги. О преступной схеме узнали журналисты NUR.KZ.

Мошенники всегда стремятся найти новый способ обмануть своих жертв и выманить их деньги. Иногда они даже представляются работодателями.

Об одной из таких преступных схем рассказали эксперты портала StopFake. В этот раз злоумышленники перешли в мессенджер WhatsApp. Они рассылают казахстанцам фейковые сообщения, в которых предлагают очень "выгодную" работу.

В рассылке говорится, что она заключается в том, чтобы вести беседы по телефону, при этом обладать какими-то особыми навыками не нужно. Зарабатывать таким образом можно от 60 тыс. тенге всего за 20 минут.

Фейковое сообщение от мошенников. Скриншот: stopfake.kz

Эксперты призывают граждан не доверять таким рассылкам. Дело в том, что в сообщении есть ссылка, по которой приглашают пройти всех заинтересованных в "вакансии". Она ведет на чат в мессенджере.

Имя собеседника при этом подписано как Wilson and Sons. В мире существует множество компаний с таким названием, но ни одна из них не набирает сотрудников на удаленную работу в Казахстане.

В Сети также можно найти множество упоминаний о привлекательных вакансиях, предлагаемых через WhatsApp. Как правило, после того, как человек проявляет интерес к вакансии, ему предлагают пройти регистрацию на определенном ресурсе.

Для этого требуется ввести свои личные данные в специальные формы, которые затем попадают в руки мошенников. Получив персональную информацию, злоумышленники с легкостью могут ее использовать, чтобы завладеть деньгами на счетах жертвы.

Другими словами, человек, "клюнувший" на такое сообщение, не просто не имеет возможности заработать, а еще и рискует лишиться собственных денег. Поэтому доверять таким предложениям может быть очень опасно.