Можно ли не платить проценты по кредиту, полученному в наследство в Казахстане

Чтобы наследовать деньги и имущество, придется также взять на себя обязательства наследодателя. Это касается не только личных долгов, но и кредитов. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Наследники в Казахстане обязаны принять все активы и обязательства наследодателя вместе, включая кредиты и проценты по ним, или отказаться от всего наследства целиком.

По словам кандидата юридических наук Даулета Абжанова, наследники отвечают по обязательствам наследодателя в пределах стоимости полученного наследства, включая основной долг, вознаграждение по кредиту и неустойку за просрочки.

Исключением являются случаи, когда наследник договаривается с кредитором о замене заемщика или рефинансировании займа, что может привести к полной ответственности наследника по долгу без ограничений.

Право на наследство означает, что казахстанцы могут либо принять его, либо отказаться.

При этом важно помнить, что нельзя взять лишь часть от оставленного наследодателем имущества: например, принять накопления в ЕНПФ и отказаться от долгов. То есть либо принимаются все активы и обязательства вместе, либо наследник отказывается от всего.

Согласно статье Даулета Абжанова, кандидата юридических наук, опубликованному на портале "ЮРИСТ", наследники иногда могут заявить, что не будут платить проценты по займу, а только основной долг – ведь они банковским займом не пользовались, а потому проценты по кредиту погашать не обязаны.

Однако в таких случаях важно знать нюансы уплаты задолженности, полученной по наследству.

Может ли долг быть дороже имущества

Как отмечается в источнике, наследники отвечают по обязательствам наследодателя из договора банковского займа в пределах стоимости полученного наследства (часть 1 статьи 1 081 Гражданского кодекса РК).

А со смертью наследодателя обязательства по банковскому займу не прекращаются.

"Например, наследник унаследовал квартиру, которая к моменту вступления в наследство оценена в 50 млн тенге. При этом наследодатель к моменту смерти имел долги по банковскому займу в размере 60 млн тенге, в который входят и сумма основного долга, и начисленное вознаграждение по кредиту.

Получается, что с принятием наследства наследник принял на себя обязательство по банковскому займу в размере, не превышающем 50 млн тенге.

Подписание договора. Иллюстративное фото: Rob Daly/Getty Images

В совокупности, таким образом, сумма основного долга и вознаграждения по кредиту, которую кредитор вправе требовать от наследника, составит не более 50 млн тенге. Взыскать с такого наследника сверх этой суммы уже нельзя", – отмечает эксперт.

Исключением могут стать лишь случаи, когда наследник договаривается с кредитором либо о замене заемщика в договоре на себя вместо наследодателя, либо о рефинансировании банковского займа (то есть по сути нового договора).

В этих случаях правило об ограничении размера ответственности наследника по долгам наследодателя не подлежит применению. То есть придется платить по рефинансированному займу уже без указанного законом ограничения – в полном объеме.

"Многое будет зависеть, таким образом, от того, как сформулировано подобное соглашение – как новация или просто изменение условий погашения долга без создания нового обязательства.

При новации наследник будет отвечать в полном объеме как самостоятельный должник, в противном случае – в пределах стоимости принятого по наследству имущества", – сообщает Даулет Абжанов.

Нужно ли платить неустойку за просрочки наследодателя

Наследники могут получить в наследство кредиты, по которым допускались просрочки – то есть в итоге имеется основной долг и неустойка за неисполнение обязательств по договору. В таких случаях долг по оплате неустойки переходит к наследнику вместе с основным обязательством и вознаграждением.

Процентная ставка. Иллюстративное фото: itsskin/Getty Images

"Долги денежного характера входят в состав наследства, следовательно, наследники обязаны уплатить не только сумму основного долга, но и неустойку, начисленную за неисполнение или нарушение обязательства должником-наследодателем...

Обращаю внимание, что вышесказанное относится к случаям взыскания с наследника неустойки, начисленной к моменту смерти наследодателя", – указывается в источнике.

При этом неустойка не должна начисляться за период с момента открытия наследства (то есть смерти заемщика) до его принятия.

Таким образом, вместе с имуществом к наследнику переходят и обязательства в виде займов с их неустойками за период неуплаты наследодателем при жизни и вознаграждением. При этом сумма долга не может быть дороже принятого наследства.

Исключение – если наследник договорится с кредитором о новации полученных в наследство займов (рефинансирование или замена заемщика в договоре).

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