Лишать денег участников финансовых пирамид в Казахстане предложил аналитик

Прибыль в финансовых пирамидах получают не только организаторы, но и первые участники – их "вознаграждение" формируется за счет вложений последующих новых жертв. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Финансовый аналитик Андрей Чеботарев предлагает изымать доходы не только у организаторов финансовых пирамид, но и у первых участников, получивших прибыль от незаконной деятельности.

По мнению эксперта, это поможет вернуть больше денег жертвам обмана и снизить число людей, намеренно участвующих в подобных схемах.

Чеботарев считает, что первых участников пирамид, осознанно привлекавших новых вкладчиков, следует привлекать как соучастников преступления.

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании организаторов очередной пирамиды Asar Baspana – у них было изъято 1,2 млрд тенге.

При этом сообщалось, что за весь 2024 год в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды. Их жертвы потеряли более 20 млрд тенге, также были арестованы 78 организаторов. А вернуть вкладчикам удалось более 13 млрд тенге.

То есть значительная часть жертв подобных структур может не получить обратно свои деньги.

Как считает Андрей Чеботарев, финансовый аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz, необходимо также возвращать деньги у тех участников пирамиды, кто получил вознаграждение и доход от незаконной финансовой структуры.

Кто обогащается на пирамидах

Все финансовые пирамиды действуют по схеме Понци – участник вносит определенную сумму денег в организацию, которая обещает их возврат с выплатой вознаграждения. При этом сам участник должен привлекать новых людей, которые также приводят других "вкладчиков".

В результате формируется цепочка лиц в виде пирамиды, а "вознаграждение" первого участника на самом деле выплачивается за счет взносов тех людей, которые приходят в пирамиду уже после него – то есть идет обогащение на новых жертвах.

Финпирамида. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Именно поэтому некоторые казахстанцы могут намеренно участвовать в финансовых пирамидах, осознавая возможность получить доход при раннем вхождении в подобную структуру, которая обязательно "схлопнется".

Таким образом, реальный возврат вложений и доход обычно получают не только организаторы, но и одни из первых участников финансовых пирамид. А остальные "вкладчики" в итоге рискуют остаться без вложенных средств.

Наказание для осознанных участников и изъятие "заработка"

"Сегодня были арестованы организаторы. Возможно, потом посадят кого-то из тех, кто завлекал и рекламировал.

А я считаю, что надо как соучастников привлекать тех, кто заходил первым, зная куда заходит, и целенаправленно "вытаскивал" свои деньги. Это незаконное обогащение. Уверен, что АФМ может доказать это и вернуть часть украденных и уже отданных первым участникам пирамиды денег.

Это очень важная прививка, которая сможет оборвать порочный круг, потому что у нас образовался целый "класс инвесторов", которые ходят по таким пирамидам первыми", – считает аналитик.

Другими словами, в случае наказания обогатившихся за счет финансовой пирамиды участников удастся вернуть больше денег остальным жертвам обмана – ведь доходы первых "игроков" формируются за счет вложений новых вкладчиков.

Также это может снизить количество тех, кто преднамеренно участвует в подобных схемах и привлекает людей из корыстных целей.

Напомним, что финансовые пирамиды могут прикрываться различными видами деятельности: от потребительских кооперативов до инвестиционных проектов с высокой доходностью.