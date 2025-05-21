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Астанчанка создала финансовую пирамиду под видом продажи БАДов и оказалась за решеткой

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финансовая пирамида
Финансовая пирамида. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане за создание финансовой пирамиды осудили местную жительницу, которая организовала бизнес по продаже пищевых добавок, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, А. является учредителем ТОО "Happy Life KZ". Отмечается, что используя данную компанию, в 2016 году она создала финансовую пирамиду.

По данным суда, А. использовала матричную систему под видом сетевого маркетинга, которая заключалось в размещении вкладчиков на разных уровнях, в зависимости от количества приглашенных новых вкладчиков.

"В качестве прикрытия незаконной деятельности А. разработала стратегию, выраженную в использовании товаров с низкой рыночной стоимостью, такие как лечебное мыло, мыло с овсяным молочком, молочное мыло, крема, шампуни, маски для лица, сыворотки для лица и пищевые добавки под брендами "Айсауле" и "КазБад", выдавая их за собственное производство.

В период с 2016 по 2024 год деятельность пирамиды проходила под прикрытием ряда "маркетинговых программ", в рамках которых от вкладчиков требовался разный уровень вступительных взносов, варьировавшихся от 7,5 тыс. тенге до 1, 6 млн тенге, в зависимости от выбранной программы", - сказано в сообщении.

В суде уточнили, что функционирование финансовой пирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших свои средства позже, в пользу тех лиц, которые вложили свои деньги ранее.

При этом последние вкладчики не смогли получить свои средства.

"В период с 2016 года по 2024 год А. привлекла денежные средства граждан на общую сумму свыше 286 млн тенге, то есть в особо крупном размере, в том числе причинила материальный вред 35 потерпевшим на общую сумму свыше 16 млн тенге.

По итогам судебного следствия А. признана виновной в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамиды", - отметили в суде.

При этом подсудимая вину не признала, просила оправдать в связи с невиновностью.

Но суд назначил А. 5 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 7 лет.

Сегодня также стало известно, что департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении предполагаемой ОПГ, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды Sax Invest.

В феврале текущего года сообщалось, что организаторам финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым" вынесли приговор в Астане. Ущерб по делу составил более 490 млн тенге.

Также мы писали, что несмотря на то, что ежегодно в стране закрывают десятки таких организаций, многие граждане все равно оказываются их жертвами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247456-astanchanka-organizovala-finansovuyu-piramidu-pod-vidom-prodazhi-badov-i-okazalas-za-reshetkoy/