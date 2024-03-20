Сколько финансовых пирамид обнаружили в Казахстане

В Казахстане обновили список компаний, которые имеют признаки недобросовестной деятельности. Вошли в него и организации с признаками финансовых пирамид. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Финансовые пирамиды создаются с единственной целью – обмануть граждан, которые решили инвестировать свои деньги. Несмотря на то, что такой способ мошенничества появился давно, многие казахстанцы все равно попадают в эту ловушку и в итоге теряют миллионы.

Механизм работы таких организаций довольно простой. Как рассказывают в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, создатели финансовых пирамид завлекают участников, обещая гарантированный, сверхвысокий доход за короткий промежуток времени. Однако, как только соберется определенное количество участников и, соответственно, вкладов, организаторы исчезают со всеми деньгами.

В такую ситуацию, например, попало не менее 3 000 вкладчиков финпирамиды Eolus. Правда только 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге.

Чтобы предостеречь граждан от необдуманных инвестиций, агентство регулярно обновляет свой реестр организаций, которые имеют признаки недобросовестной деятельности. На текущий момент в этом списке 274 организации. Некоторые из них лишь под подозрением, однако есть и те, по которым уже были вынесены приговоры суда.

Кроме того, на официальном интернет-ресурсе Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) обновляется расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда. Всего в списке находится 60 компаний.

Гражданам, чтобы избежать рисков, не следует инвестировать средства в организации, которые попали в эти списки. Также стоит учитывать, что в перечне не все финансовые пирамиды, а лишь те, что удалось обнаружить.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, казахстанцы могут самостоятельно проверять компании на наличие признаков финансовой пирамиды. Сделать это можно при помощи специального Telegram-бота "Baiqa, piramida!" от Агентства РК по финансовому мониторингу.

Финансовая пирамида. Иллюстративное фото: ronstik/Getty Images

Как можно вычислить финансовую пирамиду:

вознаграждение за привлечение новых клиентов – если компания обещает доплачивать за каждого приведенного клиента, это уже достаточное основание, чтобы не нести туда деньги;

гарантирование высокой доходности – гарантировать доходность запрещено по закону. Нужно быть особенно осторожным, если обещают слишком высокий доход;

отсутствие необходимых лицензий – чтобы привлекать деньги вкладчиков, компания должна иметь соответствующие лицензии;

наличие вступительного взноса – характерный признак финпирамиды;

отсутствие собственных основных средств и других дорогостоящих активов – при неблагоприятном исходе их можно было бы реализовать и вернуть деньги, но у финансовых пирамид такого имущества нет;

агрессивная рекламная кампания – она рассчитана на быстрое привлечение большого количества вкладчиков. Естественно, ни о каких рисках в ней не будет и слова;

отсутствие точного определения деятельности организации – если у компании нет ни поставщиков, ни бизнес-партнеров, ни других клиентов, кроме вкладчиков, это повод задуматься. Лучше проверить все документы и подробно расспросить, за счет чего компания получает прибыль. Если не будет внятного ответа, то вкладывать деньги не стоит;

консультация только при личной встрече – так легче втереться в доверие к вкладчику и проще применить различные психологические приемы и уловки;

представители компании призывают не раздумывать при подписании "договора" – лучше не спешить с подписанием документов, а взять образец договора домой и в спокойной обстановке его изучить.

Стоит отметить, что некоторые казахстанцы решают вкладывать деньги, даже зная, что выбранная ими компания является финансовой пирамидой. Они идут на риск, ожидая, что успеют вовремя "соскочить" и уйти, повысив свой капитал. Однако в таких случаях "везет" лишь единицам – абсолютное большинство в итоге остается без денег.