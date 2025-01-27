Сколько финансовых пирамид удалось закрыть в Казахстане

За весь 2024 год в Казахстане ликвидировали 42 финансовые пирамиды. Их жертвы потеряли более 20 млрд тенге, но большую часть средств в итоге удалось вернуть. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане остро стоит проблема с финансовыми пирамидами – организациями, которые привлекают деньги граждан, обещая "высокий доход", но в итоге оставляют своих жертв без средств. В 2024 году казахстанцы потеряли в таких ловушках миллиарды тенге.

Однако государство активно борется с организаторами пирамид. Как сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, всего в 2024 году удалось ликвидировать 42 преступных организации, однако они успели нанести ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге.

Одной из последних закрытых пирамид стала компания Life is good Hermes Management Ltd. Ее организатор представлялась "успешной предпринимательницей" и успела обмануть 42 человека, присвоив порядка 56 млн тенге. Однако в итоге ее арестовали и осудили.

В целом же за весь 2024 год было осуждено 78 организаторов финансовых пирамид и удалось вернуть вкладчикам более 13 млрд тенге, которые те передали преступникам, надеясь быстро разбогатеть.

Впрочем, зачастую госорганы действуют наперед, прикрывая пирамиды еще на этапе их зарождения. Так, за 2024 год было заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, и закрыто 327 чатов в мессенджерах. Таким образом удалось предотвратить финансовые потери у 2 млн казахстанцев.

Напомним, распознать финансовую пирамиду можно самостоятельно, для этого достаточно обратить внимание на следующие признаки:

обещания высокой прибыли без рисков и усилий;

обязательное привлечение новых клиентов;

активная реклама в интернете;

компания не имеет регистрации в Казахстане или зарегистрирована недавно;

отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон;

вклады принимают наличными деньгами, криптовалютой либо через платежные системы в обход банков.

Напомним, в Казахстане существует официальный список подозрительных организаций, которые имеют признаки финансовых пирамид. Гражданам, которые планируют заниматься инвестициями, следует ознакомиться с ним, чтобы не попасть в ловушку мошенников.