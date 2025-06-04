Насколько казахстанцам важен уровень зарплаты при выборе работы

При выборе работы 81% казахстанцев в первую очередь хотят хорошую зарплату. Далее идут финансовая стабильность компании и гарантии долгосрочной занятости. Подробнее об исследовании читайте на NUR.KZ.

Зарплаты, которые хотят получать казахстанцы, не всегда совпадают с предложениями работодателей. Это подтверждает и исследование, проведенное стаффинговой компанией ANCOR.

Оно охватило 1 703 казахстанцев в возрасте от 16 до 63 лет из всех областей и мегаполисов страны, которые работают в коммерческих и бюджетных организациях на постоянной, временной основе и в качестве фрилансеров, а также имеют высшее и среднее образование.

То есть по социо-демографическим характеристикам такая выборка отражает трудоспособное население страны.

Какие критерии важны при выборе работы

Судя по ответам респондентов, наиболее важным критерием при выборе работодателя является хорошая зарплата. Ее поставили на первое место 81% казахстанцев. Эта доля, к слову, за два года стала меньше (85% было в 2023 году).

Если смотреть в разрезе возрастов, то чаще всего (87%) хорошую зарплату отмечают респонденты старшего возраста – от 45 до 63 лет. А меньше всего (71%), наоборот, молодые казахстанцы в возрасте от 16 до 24 лет.

Между тем женщины чаще ставят хорошую зарплату на первое место при поиске работы – 87%. Среди мужчин эта доля составляет 76%.

Также этот показатель различается в зависимости от уровня образования: у респондентов с высшим образованием он составляет 84%, а со средним – 77%.

Среди других критериев, по которым казахстанцы выбирают работу, выделяются:

финансовая стабильность компании – 76% ;

; гарантии долгосрочной занятости – 65% ;

; приятная рабочая атмосфера – 62% ;

; интересная работа – 57%.

При этом, например, широкие возможности для карьерного роста отметили лишь 51,3% респондентов, удобное расположение работодателя – 40,5%, а гибкие условия труда – 36,1%.

Рейтинг значимости критериев выбора работодателя. Инфографика: ANCOR

Как обстоят дела на самом деле

Но желания казахстанцев не всегда совпадают с реальностью. Это также доказано ответами респондентов, которые оценили 50 компаний из 7 отраслей экономики.

По их мнению казахстанские работодатели не всегда готовы предложить хорошую зарплату – этот критерий в них увидели только 46%.

На первые же места встали другие достоинства:

использование современных технологий – 64%; финансовая стабильность компании – 62%; предоставление равных возможностей – 57%; сильное руководство – 57%; хорошая репутация компании – 57%.

Оценки казахстанцев также получили и их текущие работодатели. Но ситуация не сильно изменилась – лишь 55% респондентов отметили, что имеют хорошую зарплату.

Среди основных достоинств своей работы они между тем выделяют:

предоставление равных возможностей – 72%; хорошая репутация компании – 72%; финансовая стабильность компании – 72%; качественные продукты и услуги – 71%; гарантии долгосрочной занятости – 67%.

Зона разрыва по критериям работодателя. Инфографика: ANCOR

Таким образом, большинство казахстанцев при выборе работы главным критерием считают хорошую зарплату. Но лишь половина видит это достоинство среди казахстанских работодателей и почти столько же – имеет желаемое у своего текущего работодателя.

Напомним, что в Казахстане растет спрос на поваров, официантов, упаковщиков, разнорабочих и на другие "неофисные" специальности. В среднем им обещают от 166 тыс. до 355 тыс. тенге.

Помимо размера зарплат, казахстанцам важен удобный график и формат работы. При этом больше половины работников предпочитают классическую пятидневку.

Размер оклада работника между тем зависит от различных факторов, включая "гражданство" работодателя. Например, ранее мы писали, что в иностранных компаниях зарплаты в два раза выше.

Также мы рассказывали, какую зарплату в среднем указывают в резюме ищущие работу казахстанцы.