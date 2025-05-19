2 млн тенге специалисту в сельских органах управления: кого ищут работодатели в Казахстане

В апреле 2025 года на бирже труда опубликовали 97,5 тыс. вакансий. В самой высокооплачиваемой позиции работодатели предлагали почти 2 млн тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя зарплата в первом квартале 2025 года составила 423 133 тенге. Как правило многие казахстанцы получают на руки заметно меньше, однако бывают и свои исключения.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в апреле 2025 года на Электронной бирже труда "Enbek" было опубликовано 97,5 тыс. вакансий.

Среди опубликованных позиций были обнаружены своеобразные "рекордсмены" – работодатели искали узконаправленных специалистов и готовы были платить оклады, которые в разы превышают среднюю зарплату по стране.

Так, например, в апреле искали главного специалиста в органах управления сельских населенных пунктов и обещали ему оклад почти в 2 млн тенге.

Также отличилось объявление, в котором работодатель искал специалиста по комплаенсу в обрабатывающей промышленности – человека, который следил бы за тем, чтобы производитель работал в рамках законов и без нарушений. Такому специалисту обещали зарплату в 1,1 млн тенге.

В целом 46% всех опубликованных вакансий были направлены на поиск работников со средним уровнем квалификации. Еще 31% объявлений были опубликованы для высококвалифицированных специалистов и около 23% вакансий – для работников без особых навыков.

Что касается самих граждан, то в апреле они опубликовали 115 тыс. резюме и 57% из них были отправлены женщинами. Как отметили в Минтруда, зарплатные ожидания соискателей по отдельным вакансиям могли достигать нескольких миллионов тенге.

Например, претенденты на руководящие должности и специалисты в сфере IT-дизайна указывали уровень желаемого дохода порядка 9 млн тенге, а на позицию генерального директора – около 8 млн тенге.

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