Какую зарплату в среднем хотят получать казахстанцы

Согласно данным аналитиков, средняя зарплата, указанная в резюме ищущих работу казахстанцев, составляет 370 тыс. тенге. Об ожиданиях казахстанских соискателей читайте в материале NUR.KZ.

Средняя номинальная зарплата по итогам четвертого квартала 2023 года в Казахстане составила почти 400 тыс. тенге. При этом далеко не все работники могут "похвастаться" такой суммой, а многие зарабатывают гораздо меньше.

Например, ранее мы рассказывали о самой распространенной заработной плате в стране. В 2023 году казахстанцы чаще всего зарабатывали всего по 81 377 тенге. Хотя это не значит, что люди не хотят зарабатывать больше.

Как выяснили аналитики онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter, жители Казахстана в среднем ожидают получать заработную плату в размере не менее 370 тысяч тенге.

Такой вывод был сделан после анализа 400 тысяч резюме соискателей в апреле. Стоит отметить, что эта сумма сразу на 17%, или на 55 тыс. тенге больше той, что была указана в резюме, размещенных на портале в аналогичном периоде прошлого года.

Самые высокие зарплатные ожидания были выявлены у менеджеров по продажам, финансистов, программистов и разработчиков. А вот снижения желаемых зарплат нигде не наблюдалось.

Напомним, ранее выяснилось, что реальные зарплаты в Казахстане растут медленнее, чем во всех остальных странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).