Зарплаты в иностранных компаниях Казахстана в два раза выше, чем в местных, сообщают аналитики

Размер оклада работника зависит от различных факторов, включая и "паспорт" работодателя. При этом разница будет зависеть от вида деятельности. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Средняя заработная плата в Казахстане в первом квартале текущего года, согласно актуальным статистическим данным (с учетом всех предприятий, в том числе и малых), составила 360 631 тенге.

Но как сообщает Telegram-канал DATA HUB, компании с иностранным участием, предлагающие работу в Казахстане, готовы платить больше денег, чем местные работодатели. А значение разницы зависит от вида деятельности.

Кому сколько платят

По итогам 2023 года средняя зарплата на предприятиях с иностранной формой собственности оказалась в 1,7 раз больше, чем в компаниях всех форм собственности (без учета малого бизнеса) – 604,1 тыс. тенге против 364,3 тыс. тенге.

При этом разница в окладах ощущается по-разному в зависимости от отрасли предприятия.

Например, в секторе горной добычи зарплаты являются одними из самых высоких в Казахстане. Однако компании-иностранцы платят своим работникам лишь на 14% больше, чем местные: 877,6 тыс. тенге против 771 тыс. тенге.

Разница зарплат в Казахстане между компаниями с иностранным участием и без. Источник: Telegram-канал DATA HUB

В сфере IT эта разница достигает уже 58%: если работник в казахстанской компании получает в среднем 857,1 тыс. тенге, то работодатель с иностранным участием, ведущий деятельность в Казахстане, предлагает средний оклад уже в 1,35 млн тенге.

Но как отмечают аналитики, сильнее всего оклады отличаются в среднем образовании.

Так, у учителей, работающих на иностранных предприятиях в Казахстане, в среднем заработная плата составляет 1 млн тенге, в то время как учителя местных предприятий в среднем получают 316,5 тыс. тенге.

В то же время следует учитывать, что такие высокие доходы получают лишь 15 человек из 706,3 тыс., работающих в среднем образовании. И в целом отмечается, что доля всех работников предприятий с иностранной формой собственности в 2023 году составляла всего 6% от общей списочной численности работников в стране.

Поэтому лишь малая доля работников может получать большие оклады в компаниях-иностранцах на территории страны. Хотя разница в этих случаях оказывается ощутимой.

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