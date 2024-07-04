Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Зарплаты в иностранных компаниях Казахстана в два раза выше, чем в местных, сообщают аналитики

Опубликовано:

Пачки банкнот и столбики монет на столе
Монеты и банкноты. Иллюстративное фото: Dacharlie/Getty Images

Размер оклада работника зависит от различных факторов, включая и "паспорт" работодателя. При этом разница будет зависеть от вида деятельности. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Средняя заработная плата в Казахстане в первом квартале текущего года, согласно актуальным статистическим данным (с учетом всех предприятий, в том числе и малых), составила 360 631 тенге.

Но как сообщает Telegram-канал DATA HUB, компании с иностранным участием, предлагающие работу в Казахстане, готовы платить больше денег, чем местные работодатели. А значение разницы зависит от вида деятельности.

Кому сколько платят

По итогам 2023 года средняя зарплата на предприятиях с иностранной формой собственности оказалась в 1,7 раз больше, чем в компаниях всех форм собственности (без учета малого бизнеса) – 604,1 тыс. тенге против 364,3 тыс. тенге.

При этом разница в окладах ощущается по-разному в зависимости от отрасли предприятия.

Например, в секторе горной добычи зарплаты являются одними из самых высоких в Казахстане. Однако компании-иностранцы платят своим работникам лишь на 14% больше, чем местные: 877,6 тыс. тенге против 771 тыс. тенге.

Инфографика
Разница зарплат в Казахстане между компаниями с иностранным участием и без. Источник: Telegram-канал DATA HUB

В сфере IT эта разница достигает уже 58%: если работник в казахстанской компании получает в среднем 857,1 тыс. тенге, то работодатель с иностранным участием, ведущий деятельность в Казахстане, предлагает средний оклад уже в 1,35 млн тенге.

Но как отмечают аналитики, сильнее всего оклады отличаются в среднем образовании.

Так, у учителей, работающих на иностранных предприятиях в Казахстане, в среднем заработная плата составляет 1 млн тенге, в то время как учителя местных предприятий в среднем получают 316,5 тыс. тенге.

В то же время следует учитывать, что такие высокие доходы получают лишь 15 человек из 706,3 тыс., работающих в среднем образовании. И в целом отмечается, что доля всех работников предприятий с иностранной формой собственности в 2023 году составляла всего 6% от общей списочной численности работников в стране.

Поэтому лишь малая доля работников может получать большие оклады в компаниях-иностранцах на территории страны. Хотя разница в этих случаях оказывается ощутимой.

Ранее мы рассказывали, что налоги с зарплат планируют снизить в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2128593-zarplaty-v-inostrannyh-kompaniyah-kazahstana-v-dva-raza-vyshe-chem-v-mestnyh-soobshchayut-analitiki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie