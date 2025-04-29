Сколько готовы платить "неофисным" работникам в Казахстане

В Казахстане растет спрос на поваров, официантов, упаковщиков, разнорабочих и на другие "неофисные" специальности. В среднем им обещают от 166 тыс. до 355 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

По последним данным, средняя номинальная зарплата в Казахстане превысила 430 тыс. тенге, а медианная – почти достигла 309 тыс. тенге. Естественно, такие оклады получают не все граждане – многим платят суммы гораздо скромнее.

Как выяснили аналитики HeadHunter, в Казахстане с начала 2025 года увеличилось количество вакансий от работодателей, ищущих "неофисных" работников, то есть тех, кто трудится руками.

В частности, начал активно расти спрос на разнорабочих. Предлагаемая медианная зарплата для них составила 247 221 тенге. Это значит, что в половине вакансий работодатели указывают оклады меньше, а в другой половине – больше указанной суммы.

Также активно растет спрос на официантов и барменов – здесь медианная предлагаемая зарплата составляет 252 702 тенге. Следом идут повара, пекари и кондитеры – 288 689 тенге.

Впрочем, чаще всего в Казахстане работодатели ищут продавцов-консультантов и кассиров – медианная зарплата для них составляет 229 471 тенге. Следом по популярности идут водители – 300 152 тенге.

В топ-10 вакансий, предлагаемых "неофисным" работникам, также вошли торговые представители, у которых самая высокая предлагаемая медианная зарплата – 354 874 тенге.

Топ-10 размещенных вакансий для "неофисных" работников

(медианная предлагаемая зарплата) Торговый представитель ₸354 874 Водитель ₸300 152 Повар, пекарь, кондитер ₸288 689 Упаковщик, комплектовщик ₸263 564 Официант, бармен, бариста ₸252 702 Кладовщик ₸251 057 Разнорабочий ₸247 221 Продавец-консультант, продавец-кассир ₸229 471 Оператор call-центра, специалист контактного центра ₸217 495 Уборщица, уборщик ₸166 296 По данным HeadHunter

Сколько хотят получать казахстанцы

Примечательно, что в некоторых случаях ожидания самих граждан, которые претендуют на данные позиции, не совпадают с тем, что предлагают работодатели.

Так, например, водители просят заметно больше – медианная зарплата в резюме составляет 351 195 тенге. На более высокие оклады рассчитывают повара и пекари – 326 704 тенге, а также операторы call-центров – 229 077 тенге.

Аналогичная картина с разнорабочими и упаковщиками: у первых медианная зарплата в резюме составляет 257 305 тенге, а у вторых – 250 885 тенге.

Из общей картины выбиваются официанты, бармены и бариста. Здесь медианная зарплата в резюме меньше той, что ставят сами работодатели – всего 213 041 тенге. А также продавцы-консультанты и кассиры – 213 001 тенге.

Топ-10 размещенных резюме от "неофисных" работников

(медианная желаемая зарплата) Водитель ₸351 195 Повар, пекарь, кондитер ₸326 704 Курьер ₸273 627 Разнорабочий ₸257 305 Грузчик ₸256 073 Упаковщик, комплектовщик ₸250 885 Кассир-операционист ₸233 370 Оператор call-центра, специалист контактного центра ₸229 077 Официант, бармен, бариста ₸213 041 Продавец-консультант, продавец-кассир ₸213 001 По данным HeadHunter

Впрочем, важно учесть, что указанные суммы – не реальные зарплаты, которые в итоге получают на руки граждане. Зачастую во время трудоустройства обе стороны отдельно обсуждают размер зарплаты, и нередко работодатели, желая не упустить перспективного работника, в итоге соглашаются платить больше.

Также в прошлом году в Минтруда назвали количество граждан, которые зарабатывают от 85 тыс. до 100 тыс. тенге.

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