Сколько готовы платить "неофисным" работникам в Казахстане

В Казахстане растет спрос на поваров, официантов, упаковщиков, разнорабочих и на другие "неофисные" специальности. В среднем им обещают от 166 тыс. до 355 тыс. тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.
По последним данным, средняя номинальная зарплата в Казахстане превысила 430 тыс. тенге, а медианная – почти достигла 309 тыс. тенге. Естественно, такие оклады получают не все граждане – многим платят суммы гораздо скромнее.
Как выяснили аналитики HeadHunter, в Казахстане с начала 2025 года увеличилось количество вакансий от работодателей, ищущих "неофисных" работников, то есть тех, кто трудится руками.
В частности, начал активно расти спрос на разнорабочих. Предлагаемая медианная зарплата для них составила 247 221 тенге. Это значит, что в половине вакансий работодатели указывают оклады меньше, а в другой половине – больше указанной суммы.
Также активно растет спрос на официантов и барменов – здесь медианная предлагаемая зарплата составляет 252 702 тенге. Следом идут повара, пекари и кондитеры – 288 689 тенге.
Впрочем, чаще всего в Казахстане работодатели ищут продавцов-консультантов и кассиров – медианная зарплата для них составляет 229 471 тенге. Следом по популярности идут водители – 300 152 тенге.
В топ-10 вакансий, предлагаемых "неофисным" работникам, также вошли торговые представители, у которых самая высокая предлагаемая медианная зарплата – 354 874 тенге.
|Топ-10 размещенных вакансий для "неофисных" работников
(медианная предлагаемая зарплата)
|Торговый представитель
|₸354 874
|Водитель
|₸300 152
|Повар, пекарь, кондитер
|₸288 689
|Упаковщик, комплектовщик
|₸263 564
|Официант, бармен, бариста
|₸252 702
|Кладовщик
|₸251 057
|Разнорабочий
|₸247 221
|Продавец-консультант, продавец-кассир
|₸229 471
|Оператор call-центра, специалист контактного центра
|₸217 495
|Уборщица, уборщик
|₸166 296
|По данным HeadHunter
Сколько хотят получать казахстанцы
Примечательно, что в некоторых случаях ожидания самих граждан, которые претендуют на данные позиции, не совпадают с тем, что предлагают работодатели.
Так, например, водители просят заметно больше – медианная зарплата в резюме составляет 351 195 тенге. На более высокие оклады рассчитывают повара и пекари – 326 704 тенге, а также операторы call-центров – 229 077 тенге.
Аналогичная картина с разнорабочими и упаковщиками: у первых медианная зарплата в резюме составляет 257 305 тенге, а у вторых – 250 885 тенге.
Из общей картины выбиваются официанты, бармены и бариста. Здесь медианная зарплата в резюме меньше той, что ставят сами работодатели – всего 213 041 тенге. А также продавцы-консультанты и кассиры – 213 001 тенге.
|Топ-10 размещенных резюме от "неофисных" работников
(медианная желаемая зарплата)
|Водитель
|₸351 195
|Повар, пекарь, кондитер
|₸326 704
|Курьер
|₸273 627
|Разнорабочий
|₸257 305
|Грузчик
|₸256 073
|Упаковщик, комплектовщик
|₸250 885
|Кассир-операционист
|₸233 370
|Оператор call-центра, специалист контактного центра
|₸229 077
|Официант, бармен, бариста
|₸213 041
|Продавец-консультант, продавец-кассир
|₸213 001
|По данным HeadHunter
Впрочем, важно учесть, что указанные суммы – не реальные зарплаты, которые в итоге получают на руки граждане. Зачастую во время трудоустройства обе стороны отдельно обсуждают размер зарплаты, и нередко работодатели, желая не упустить перспективного работника, в итоге соглашаются платить больше.
Также в прошлом году в Минтруда назвали количество граждан, которые зарабатывают от 85 тыс. до 100 тыс. тенге.
Ранее мы также писали, как добиться повышения зарплаты на работе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2240484-skolko-gotovy-platit-neofisnym-rabotnikam-v-kazahstane/